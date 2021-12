Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ano chegou ao fim e, como habitual, fazem-se balanços. Discute-se o que de melhor e pior trouxeram os últimos 12 meses e lembram-se os discos, os livros, as séries ou os filmes que queremos recordar quando o novo ano vier — e bem depois disso.

A audição de música, porém, relaciona-se cada vez menos com discos e cada vez mais com canções isoladas. O youtube e as plataformas de streaming vieram acentuar o que os MP3 e iPods já tinham começado: o regresso à era dos singles, das canções que ouvimos na rádio — só que agora também em rádios só nossas, com curadoria de cada um e com playlists que fazemos em casa.

Por tudo isto, paralelamente à seleção dos discos que marcaram o ano, não quisemos deixar de agrupar as novas canções que nos captaram a atenção ao longo do ano. Se ao longo do ano fomos elegendo, mês a mês e também em formato playlist, os discos novos que iam merecendo atenção, agora juntamos tudo, acrescentamos singles soltos que não entraram em nenhum álbum e propomos-lhe uma viagem pela música de 2021.

Desta playlist, muito ancorada na chamada música popular (cantada), no jazz e na eletrónica, fazem parte muitas canções que não esqueceremos: de “Michaelangelo”, de Cassandra Jenkins, a “Like I Used To”, de Sharon Van Etten e Angel Olsen, de “Sem Samba Não Dá” de Caetano Veloso a “Living Other Lives” dos Efterklang, de “Leave the Door Open” dos Silk Sonic a “Gemini and Leo” de Helado Negro — e ainda “Shelter Song” (Iceage), “Rainforest” (No Name), “Introvert” (Little Simz), “Wusyaname” (Tyler the Creator), “Keep Moving” (Jungle) e “Chaise Longue” (Wet Leg), entre outras.

Também a música portuguesa tem aqui o seu espaço, com destaque para temas como “Só Mais Uma Hora”, da banda Cassete Pirata, e “HPA” de Rita Vian, mas também “Andorinhas” (Ana Moura), “Theme Vision” (Bruno Pernadas), “Cantiga da Ponte” (Sensible Soccers), “Louca” (Gisela João), “Inatel” (David e Miguel), “Minina di Céu” (Moullinex e Sara Tavares), “Queda Prá Desgraça” (Joana Espadinha), “Poemas Canhotos” (Carlos do Carmo), “Sangue do Meu Sangue” (Salvador Sobral), “O Padeiro de Portalegre” (Jónatas Pires), “Morto-Vivo” (Eu.Clides) ou “Olívia” (Maria Reis), por exemplo.

