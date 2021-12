O ano das histórias redentoras e da poesia: estes são os nossos 41 livros favoritos de 2021

Joana Stichini Vilela

O Desassossego da Noite

Marieke Lucas Rijneveld

(Dom Quixote)

Passados uns bons meses do primeiro embate com o vencedor do Man Booker International Prize de 2020, acompanham-nos os sobressaltos: a tensão à mesa, o cheiro a estrebaria, o sufoco daquela infância. A vida é sempre a perder, já cantavam os Xutos e acabamos por percebê-lo todos – mais tarde, porém, que a pequena Cas, que ainda não tem 10 anos quando vê o irmão sair de casa para patinar no gelo pela última vez, numa zona rural dos Países Baixos. Tal como em tantas ocasiões, a tragédia está ao virar da esquina; já o drama depende do que fazemos com ela. Numa família em que os sobreviventes se recusam a enterrar os mortos para cuidar dos vivos, este impressionante romance de estreia leva-nos numa tortuosa deriva pelos caminhos solitários da dor, da culpa e da imaginação.

Suíte Tóquio

Giovana Madalosso

(Tinta-da-China)

E de repente tudo é Brasil. O condomínio fechado, as “babás” fardadas de branco, os motéis de beira de estrada, o urbanismo limite de São Paulo, a pureza essencial da Amazónia. Um país extremo e dividido, até na forma da narrativa, em que duas vozes opostas se alternam, capítulo sim, capítulo não: a da patroa, uma autocentrada executiva de sucesso, e a da empregada, que um dia resolve raptar a menina de quem cuida. Em comum entre as duas, a busca da parte que lhes falta. Com uma escrita ágil e camaleónica, Madalosso, até agora desconhecida em Portugal, leva-nos numa viagem tragicómica por paragens tão díspares como a maternidade, o casamento, a espiritualidade e a solidão.

Lisboa Cliché

Daniel Blaufuks

(Tinta-da-China)

À primeira vista, um nostálgico diário de viagem por décadas passadas, cheio de imperfeições só possíveis com o analógico. À segunda, um artefacto arqueológico sobre o final da década de 1980 e início da década de 1990. Nas palavras do autor, um filme do que foi a cidade para si durante aqueles anos, para ser apreciado de forma diferente em cada visualização, sem regras ou ordem pré-determinada, como todas as vezes em que nos perdemos por Lisboa, antes de haver telemóveis com GPS. Instantâneos de amigos, cafés, cinemas e muita noite, incluindo, claro, o Frágil, no Bairro Alto, onde chegou a trabalhar. Entre o confessional e o documental, com um formato de bolso que apenas deixa a desejar pela forma como corta algumas fotografias, Blaufuks volta a debruçar-se sobre a memória e sobre a importância que tem para nos relacionarmos com o mundo de hoje.

The Well Gardened Mind

Sue Stuart-Smith

(William Collins)

Na era em que, fechados em casa e na incerteza, nos virámos para o silêncio dialogante das plantas, a psiquiatra e psicoterapeuta britânica Sue Stuart-Smith escreveu este extraordinário tratado sobre como podemos reencontrar-nos e perdoar-nos na relação que estabelecemos com a natureza. As bases são as da psicologia e das neurociências, sublimadas por uma notável capacidade de contar histórias, girem elas em torno do stress, da depressão, do stress pós-traumático ou das dependências. Ainda por editar em Portugal, o título que poderá traduzir-se por “A Mente Bem Ajardinanda” é um dos best-sellers do ano no Reino Unido. “Trabalhar num jardim é pôr a vida em movimento”, escreve Stuart Smith, “e as sementes, como fragmentos mortos, ajudam-nos a recriar o mundo de novo.”

Hoje Não

Ana Margarida Matos

(Chili com Carne)

Há poucas coisas mais entusiasmantes que a promessa. E este livro está cheio de promessa. A partir da bolsa “Toma lá 500 paus e faz uma BD!” da editora alternativa Chili com Carne, uma estudante de Pintura da Faculdade de Belas Artes de Lisboa criou um registo gráfico dos seus dias durante o segundo confinamento, com o objetivo de não perder a noção do tempo. Entre pequenos e grandes nadas, que vão do número diário de infetados à ementa do jantar, surgem soluções visuais ousadas e rigorosas, que vão acrescentando camada sobre camada à narrativa inicial. Um universo em permanente construção e desconstrução, como se à claustrofobia física a mente respondesse com uma hiperatividade maníaca. Identidade, morte, fuga: tudo serve de pretexto para mais uma vertigem labiríntica de imagens. E se a densidade e profusão de ideias serão próprias de uma primeira obra, aqui o que se destaca é a maturidade do que já existe e a curiosidade sobre o que aí virá.