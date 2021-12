Gabarolice latina, fados de desprendimento e classe britânica: os nossos 26 discos preferidos de 2021

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aqui está ela, a lista dos melhores discos do ano. Enfim, os melhores discos de entre os que os jornalistas e colaboradores que habitualmente escrevem sobre música no Observador ouviram ao longo de 2021. Conclusões? A primeira e mais óbvia está na tendência que espelha também a influência do streaming: há poucas repetições, diferentes universos e outras tantas linguagens criativas.

Mas há mais informação a retirar desta lista. A canção, por exemplo, é uma clara vencedora. Assume cada vez mais possibilidades, pemite-se ser manipulada até à exaustão e revela que continua a ter segredos. Isto numa era em que percebemos outra evidência: nunca as nossas vidas dependeram tanto de uma só canção, álbuns à parte.

Ainda assim, são eles que vão permanecendo como o estímulo maior para que inventivos e destemidos criadores se atirem ao estúdio — mais profissional ou mais caseiro — como caldeirão que destila tudo: a vida pessoal, as histórias de ficção ou os terrenos que se ficam pelo meio destes dois cenários. E talvez neste campeonato a música britânica, entre a pop e a composição urbana mais experimental, tenha conseguido chegar a um patamar de desafio raro. Avalie, compare, descubra, mas, acima de tudo, ouça:

André Almeida Santos

Henry Franklin — The Skipper At Home (Real Gone Music / Black Jazz Records)

A Black Jazz Records existiu durante seis anos, entre 1969 e 1975, produzindo 21 álbuns. Nos últimos meses, a Real Gone Music tem reeditado o catálogo, que é de uma coesão e estética impressionantes. Os dois álbuns de Henry Franklin, Skipper (1972) e The Skipper At Home (1974), este reeditado neste ano, jogam em linhas mais tradicionais do jazz, com energias e códigos próprios, que deixam entrar sorrateiramente o funk, o eléctrico e algumas frases mais livres. Tudo ameno e limpo.

Loraine James — Reflection (Hyperdub)

No álbum anterior – For You And I –, Loraine James brincava com os códigos da eletrónica que se chega à música de dança, explorando de forma livre a herança deixada por Burial, Kode9 e Skream, nos tempos em que o dubstep rebentou para o mainstream. Em “Reflection” sai dessa bolha, desconstrói a música de dança limpinha britânica que nasceu dessa herança e trabalha livremente sobre o que entende como beats / breaks. Segura no seu desconforto, expressiva e clara como voz de uma geração que vive hoje no Reino Unido.

Low — HEY WHAT (Subpop)

Existir há quase três décadas no meio musical independente, assistir a inúmeras mudanças no meio musical, na cultura popular, na cultura independente – sobretudo a norte-americana – e renascer umas quantas vezes é obra. Os Low são capazes disso. Acresce que têm uma carreira praticamente imaculada, uma mão cheia de obras-primas criadas na sua primeira década de existência e, agora, de uma assentada, três álbuns – Ones And Sixes (2015), Double Negative (2018) e este HEY WHAT – que se colocam lá bem em cima. Não só da sua carreira, mas no contexto criativo do rock/rock experimental atual. O peso da idade, o não saber como existir nos Estados Unidos atuais e uma vontade de sobrevivência imensa têm despoletado o melhor dos Low.

Ben LaMar Gay — Open Arms to Open Us (International Anthem / Nonesuch)

No contexto 2021, de segundo ano de pandemia e com o movimento BLM no caldeirão, a editora de Chicago International Anthem teve uma mão cheia de lançamentos que expuseram o presente, como causa e consequência na música que editaram. Apesar de o álbum de Ben LamarGay não ser aquele onde essa presença é mais notória, imediata, é aquele onde ela existe na fluência da própria música, que vira mensagem de forma modesta. Música que recusa género, que se reinventa e descobre a cada audição.

Mário Rui Silva — Stories From Another Time 1982​-​1988 (Time Capsule)

A associação a álbuns como Angola 72, de Bonga, ou Lindeza, do Duo Ouro Negro, são fortes referências para se prestar a atenção ao trabalho de Mário Rui Silva. Contudo, foi preciso alguém de fora, uma editora londrina, pegar no seu trabalho a solo para o apresentar com uma tonalidade única e juntá-lo a nomes como Naná Vasconcelos, Francis Bebey ou Jon Hassell. A compilação conta uma história, começa com temas mais terrenos para depois se abrir a experiências no território do jazz e da eletrónica cheia de estímulos e instinto, contornando o paternalismo da “música do mundo”. Uma ótima escolha do trabalho de Mário Rui Silva nos 1980s, que serve também de história e é uma porta de entrada para um músico fascinante.