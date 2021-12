Séries de 2021: as nossas favoritas, os melhores episódios e as personagens inesquecíveis (e as maiores desilusões do ano)

Personagem do Ano: “Paula”, por Andie MacDowell, na série “Criada” (Netflix)

Há anos em que não é preciso pensar mais do que dois segundos. O vencedor é claro e a maratona já estava ganha ainda os adversários não tinham passado os primeiros 500 metros. Depois há outros em que a coisa anda renhida até ao fim. 2021 é um desses exemplos. Durante grande parte do ano a Mare de Kate Winslet (“Mare of Easttown”) esteve no topo da minha lista — não há nada em que a mulher não seja incrível. Depois apareceu “Criada” e a minha primeira reação foi torcer o nariz. OK, já tinha visto o talento de Margaret Qualley em “The Leftovers” (se não sabem que série é, tratem disso), mas a rapariga não deixa de ter apenas 27 anos. Achei que seria pouco credível no papel de uma mãe que escapa a uma relação abusiva e é constantemente deitada abaixo enquanto tenta refazer a vida dela e da filha. Estava muito enganada e, se não fosse a surpresa escondida no meio da série da Netflix, era Qualley a justa vencedora desta categoria. Porém, apareceu Andie MacDowell, que é mãe de Qualley e que na história é mãe de Alex, a protagonista. Que conveniente, arranjar um biscate à mãe, não é? Mais uma vez, pensei antes do tempo. Não me lembro do último projeto que vi com MacDowell e claramente não me lembrava que ela podia ter um desempenho destes. Paula, a personagem que interpreta, é uma mulher bipolar que faz um pingue-pongue constante entre a euforia, a tristeza e uma desatenção constante às coisas importantes. É enganada por homens que a maltratam e a enganam mas, ao mesmo tempo, é de uma ternura constante com a neta e desperta do seu mundo alternativo — nem sempre quando é preciso — para mostrar gestos genuínos de amor. Paula é impossível de aturar na mesma proporção que é impossível de largar. Andie MacDowell foi buscar as experiências que viveu com a própria mãe, que tinha uma doença mental, e talvez por isso a sua interpretação seja tão real, dura e ternurenta — e, sim, aqui estes conceitos que não deviam cruzar-se cabem todos no mesmo pacote.

Episódio do Ano: “All the Bells Say”, de “Succession”, s03e09 (HBO)

Já é hábito nas temporadas de “Succession” a tensão ir crescendo devagar até acontecer uma explosão no final que nos apanha desprevenidos, deixa atordoados e sem qualquer ideia sobre o que se segue. Também nos ensina que não vale a pena acharmos que já vimos tudo nesta série porque há sempre alguma personagem que tem um truque na manga para deitar os outros peões ao chão. Não há elogios suficientes para os diálogos e para a construção destas personagens de uma família que detém um império no universo da comunicação social. Ambiciosos, traiçoeiros, com falta de empatia e profundamente descompensados — é destas relações pessoais que se misturam com as profissionais que vive “Succession”. Não são necessárias cenas de ação ou choradeira, o que aqui está é mais do que suficiente para atirar o projeto para o top dos melhores conteúdos de sempre da HBO. A melhor parte é que a qualidade continua a crescer. “All the Bells Say”, que encerra a terceira temporada, tem mais de uma hora e parece um mini filme. A forma como são filmadas as cenas de helicóptero e de barco, os planos aproximados que denunciam (ou escondem) as intenções das personagens, aqueles acordes do genérico que vão aparecendo aqui e ali e que mantêm a classe que muitas vezes falta a estas pessoas. O episódio tem tanta coisa inesquecível que é impossível dissecar tudo num texto tão curto. Tal como no início do episódio, os nervos e as inquietações voltam para nos atormentar. O que é que vai acontecer a partir daqui, quem é que se vai virar contra quem, é possível haver mais surpresas? Venham elas, queremos tudo aquilo a que temos direito.

Desilusão do Ano: “Tiger King 2” (Netflix)

“Tiger King” apareceu no final de março de 2020, estávamos nós enlatados pela primeira vez nas nossas respetivas casas. Numa altura em que as vacinas eram uma miragem, foi a medicação certa para nos abstrairmos das mortes e casos diários de Covid-19. Puro entretenimento: figuras sinistras com a mania do estrelato, desaparecimentos inexplicáveis, amigos que viram inimigos em três segundos, ameaças de morte, fraudes, demasiadas cuecas com padrão tigresse, mulheres exploradas, tigres explorados, pessoas asquerosas com dinheiro vindo sabe-se lá de onde, uma suposta carreira musical tão má que provoca vergonha alheia. Foi o cocktail de white trash perfeito, servido pelos rivais Joe Exotic e Carole Baskin, cada um dono de uma espécie de zoo manhoso de tigres. O magnetismo foi tanto que os dois até viraram disfarces de Carnaval. Por isso, a expetativa em relação à segunda temporada era grande. Problema: Joe Exotic está preso e a sua participação nos novos episódios resume-se a telefonemas esporádicos, de Carole Baskin nem sinal. O que nos resta? Personagens secundárias, de categoria B e interesse quase nulo. A temporada perde tempo a analisar o desaparecimento do primeiro marido de Baskin, fazendo suposições entediantes que nem para encher chouriços são boas; dá protagonismo a médiums que se emocionam com recipientes usados de comida (nem vale a pena gastar frases a explicar); e tempo de antena a pessoas que deixam morrer animais enquanto tentam ganhar fortunas à custa deles. Resumindo, são quase cinco horas perdidas. Mantenham-se longe de “Tiger King 2” porque, lá enfiado na prisão, Joe Exotic não é rei de nada. Nem do entretenimento rasca.

Joana Stichini Vilela

Melhor Série: “The White Lotus” (HBO)

É uma escolha anticlimática. Em ano pandémico, com um segundo confinamento em cima, a única coisa que “White Lotus” tem de ar dos tempos é o facto de as personagens estarem isoladas. Numa ilha. Num resort de luxo. No Havai. Mas depois tem tudo o resto. E se não rasga pela atualidade ou pela originalidade, compensa pela execução sem falhas, num registo tão ácido como satírico. O que aqui se faz é crítica de costumes. Com qualquer coisa de britânico no tom. O alvo são os ricos – ou afluentes, se preferir – mas também o politicamente correto, as armadilhas das aparências e a vacuidade das boas intenções. O autor, Mike White, é o criador de “Enlightened” (com Laura Dern), o que poderá servir-lhe de referência no que a diz respeito a crueza e desconforto. Murray Bartlett, no papel de gerente do resort, é imperdível. Jennifer Coolidge regressa no seu melhor. E há uma cena com ela a bordo de um barco que vale por toda a temporada. No fim, não restará pedra sobre pedra. E isso é muito bom.

Melhor Personagem: Mare Sheehan, por Kate Winslet, em “Mare of Eastown” (HBO); Alex, por Margaret Qualley, em “The Maid” (Netflix)

É bom sinal quando é difícil decidir. O primeiro instinto seria seguir sem hesitações por Winslet e pela sua magnífica detetive Mare Sheehan que, a viver um luto patológico, se entrega maníaca a casos quase impossíveis de resolver, incapaz de olhar e reconhecer aqueles a amam e rodeiam. Mas, já na segunda metade do ano, Margaret Qualley apanhou-nos de surpresa. Se em Mare Sheehan tudo é treva, Alex é feita de luz. A sua luta é pela sobrevivência. Por se libertar daqueles que abusam dela, a começar pelos mais próximos – o marido e a mãe (excecional Andy MacDowell, mãe de Qualley na vida real) – até chegar ao sistema social e económico norte-americano. Numa performance contida e delicada, Alex passa despercebida até que de repente tomou conta de nós. E quando ela não respira, nós também não conseguimos respirar. E quando todo o seu mundo parece desabar, nós desabamos com ela. Em comum entre as duas personagens, aquilo que têm de mais visceral e a força que lhes tira ou dá: o momento em que se tornaram elas próprias mães.