Já foi realizado o aumento de capital da TAP SA, que tem a responsabilidade do transporte aéreo, para absorver as ajudas públicas autorizadas na semana passada por Bruxelas.

O Governo entregou, em véspera de fim de ano, mais 536 milhões de euros à empresa, “através de um aumento de capital”, anunciou em comunicado. Esse valor corresponde a 178,4 milhões de compensações pela pandemia de Covid-19 e 357,6 milhões do plano de reestruturação, “tendo em atenção a necessidade de compensar a empresa pela perda resultante do cancelamento da dívida da TAP SGPS”.

Limpou-se passivo na SGPS e aumentou-se capital na SA que, conforme foi explicado, deixa de pertencer à holding, até pelo aumento de capital dos 1.200 milhões de euros resultantes da conversão dos empréstimos concedidos em 2020, entregues como despesa de emergência. Ou seja, o capital da TAP SA foi aumentado em 1.736 milhões de euros.

A TAP já tinha aprovado em assembleia-geral a conversão dessa dívida em capital. Agora é tudo concretizado, ficando a transportadora aérea fora da holding que tem ainda os trabalhadores e Humberto Pedrosa como acionista.

Tal como o Observador tinha explicado, ao fazer-se o aumento de capital da transportadora esta sai da SGPS.

Esses valores fazem parte do valor total autorizado por Bruxelas para ajudas públicas à TAP que atingirão 3,2 mil milhões de euros. Para 2022 estão autorizados 990 milhões de euros a entregar à TAP pelo Estado.

Em comunicado, o Ministério das Finanças garante que “ao longo do ano de 2022, em função da evolução global do setor e do desempenho da companhia, nomeadamente dos indicadores previstos no plano de restruturação, poderão ser feitas novas injeções de capital, respeitando o limite máximo autorizado pela Comissão Europeia e de acordo com o Plano de Reestruturação para 2022”.