"É muito cedo" para negociar parceiros para a TAP. Mas seis interessados é bom sinal, diz governante que negociou com Bruxelas

A TAP vai receber nos próximos dias os 530 milhões de euros que faltavam da ajuda prevista para este ano e logo no arranque de 2022 deverá fechar empréstimo com investidores privados para mais 360 milhões de euros e que terá o prazo de um ano. São as consequências mais imediatas da aprovação esta semana do plano de reestruturação com a Comissão Europeia depois de negociações que foram “muito difíceis”, reconhece o secretário de Estado do Tesouro que liderou as conversas com os técnicos europeus da concorrência.

Em entrevista ao Observador, Miguel Cruz sublinha contudo que foram “sempre leais” e acrescenta: “Não temos propriamente razões de queixa, apesar de admitir que houve várias surpresas desde que o processo se iniciou em junho de 10 de 2020 com o pedido de ajuda de emergência. Sobre o futuro, o governante diz que a TAP terá de entrar num processo de consolidação com um parceiro internacional, e até já há seis manifestações de interessa (de grupo de aviação europeus, mas também de fundos). Apesar de isso ser um bom sinal defende também que esta não é altura para iniciar negociações e admite que o processo não se concretize antes de 2023. A prioridade é para a implementação do plano, que tem riscos associados à evolução da pandemia. A perda de slots no aeroporto de Lisboa terá sempre impacto na atividade da TAP, mas ficou estabelecido com Bruxelas que não será apenas nas horas com maior número de voos.

A Comissão Europeia deu finalmente luz verde ao plano de reestruturação com o apoio público à TAP. Quando e qual será o valor do próximo cheque?

A Comissão Europeia aprovou em dois dias consecutivos o plano de reestruturação, o auxílio de Estado de 107,1 milhões de compensação à Covid no segundo semestre de 2020, num dia, e, no dia seguinte, aprovou mais 71 milhões de euros pelo primeiro semestre de 2021, que designamos de Covid3. O que está no plano e que foi anunciado é que, durante 2021, será feita uma prestação de auxílio de Estado no montante de 998 milhões. Foram injetados já em capital 462 milhões que corresponderam à compensação Covid referente ao primeiro semestre de 2020. O remanescente entrará ainda este ano e sob a forma de aumento de capital. Não vamos passar o cheque, é mais ou menos por transferência bancária. Mas um aumento de capital pressupõe questões formais. Vamos estar apertados de tempo, mas daqui até ao final do ano, claro que sim, para a semana que vem.

Não vai ser preciso um Covid4 (quarto pacote por compensação da pandemia) com as restrições mais recentes à operação?

Estas compensações resultam de algo a que a empresa teria direito pelos prejuízos causados [pela pandemia]. O primeiro semestre de 2020 tem um valor [de ajudas] muito mais alto do que os subsequentes e a diferença está no forma de cálculo que tem por base a diferença face à receita esperada sem Covid, em que o ano de 2019 é sempre a referência. A partir do primeiro semestre de 2020, estamos a falar de impactos específicos de algumas rotas. Os montantes têm vindo a diminuir. A expectativa é que não haverá lugar a mais, e os montantes não seriam significativos. E esperamos que o impacto destas novas restrições não sejam expressivo.

O plano financeiro prevê que a TAP tenha de contrair com privados 360 milhões de euros com garantia do Estado (até 90%). Quando é que esta operação tem de ser fechada e junto de que investidores?

O empréstimo será feito o mais rapidamente possível, no princípio de 2022. Está a ser negociado e não posso dizer com quem. A operação está praticamente concluída. O problema é que o plano foi aprovado a 21 de dezembro, para fechar tudo até ao final do ano [era difícil], mas vamos fazê-lo no início do ano.

Mas é apenas com um investidor ou são vários?

Estão vários investidores envolvidos. A natureza da operação é a seguinte. É concedido um empréstimo com uma garantia do Estado (não para a totalidade) e esse empréstimo terá uma maturidade relativamente reduzida, em princípio será de um ano. E, na maturidade, o empréstimo é pago por uma entrada de capital. O Estado entra com capital e a TAP paga o empréstimo e devolve a garantia do Estado. O que está em causa é uma garantia que está a servir de colateral ao empréstimo. A garantia conta como auxílio do Estado, mas depois é substituída por uma entrada de capital. E este valor está dentro dos 3,2 mil milhões de euros e do valor previsto para o ano que vem.

Um ano para concluir o processo não foi demasiado? O Governo esperava uma decisão mais cedo que foi derrapando? Como se explica que tenha demorado tanto tempo, e foi uma explicação técnica? Ou houve envolvimento político?

Serei dos primeiros provavelmente a dizer que o tempo decorrido cansou e foi muito difícil de aguentar por mim e por todas as pessoas que no Governo estavam envolvidas. Mas se olharmos para a generalidade das decisões relativas a planos de reestruturação com as análises que conduzem, tenderia a dizer que este tempo é razoavelmente normal.

As outras empresas do setor foram ajudadas ao abrigo de um outro regime..

O tipo de análise formal é completamente distinto. Se olharmos para planos de reestruturação feitos pela DG Comp têm uma tramitação muito específica. Aliás, uma pessoa da Comissão disse-me perceber a minha ansiedade, mas para ter consciência de que este até tinha sido um dos casos mais rápidos. O tempo não é efetivamente excessivo.

Houve de facto um momento em que todos achámos que íamos ter um plano de reestruturação com maior celeridade. Mas é bom recordar que tivemos o auxílio de emergência aprovado em julho de 2020 e tínhamos seis meses para apresentar o plano. Quando apresentámos, todos nós (do nosso lado e da Comissão Europeia) achámos erradamente — mas a posterior é fácil fazer essa avaliação — que o auxílio de emergência era, se não a totalidade, boa parte do auxílio. O que tivemos foi uma evolução do Covid que nos levou a ter de ponderar um conjunto de aspetos quer em relação à dimensão, quer à discussão muito detalhada sobre um conjunto de variáveis. O que ia acontecer à procura ou se tínhamos uma análise de risco.

Para além dessas questões técnicas, quais foram os principais obstáculos que foi necessário ultrapassar nesta negociação?

A negociação foi muito longa, mas muito técnica. A Comissão Europeia procura esclarecer um objetivo essencial. Se sim ou não o plano de reestruturação dá garantias de sustentabilidade de médio e longo prazo para a companhia aérea. Se sim ou não este auxílio de Estado faz sentido e se é proporcional. E todos os elementos, todas as variáveis, todas as estimativas, todas as contas, foram muito discutidas e escrutinadas.

Mas as queixas da Ryanair atrasaram esse processo?

Acharmos que o processo ia ser mais célere teve a ver com o facto de a realidade, a variação da procura e a pandemia terem surpreendido. Houve uma outra razão. A Comissão recebeu pedidos de auxílio de companhias áreas em que tinham dezenas de processos em análise em simultâneo e isso pesou nas discussões.

A questão da Ryanair não teve impacto em termos do tempo da decisão. Admito que a Comissão pondere esse potencial de queixa. E houve uma perturbação, porque quando a Ryanair apresenta a queixa a Comissão teve a preparar a resposta ao Tribunal e, durante algum período, desviou o tempo das negociações connosco. Obviamente há opções que são tomadas do ponto de vista político, mas isso não entra na discussão. Houve um momento em que a Comissão Europeia decidiu abrir a investigação aprofundada, a tal consulta pública. E aqui sim do ponto de vista metodológico houve uma alteração em relação ao que considerávamos que ia acontecer e isso constituiu algum nível de surpresa. Pensávamos que o que ia acontecer era uma discussão e uma aprovação do plano e depois seria colocado em consulta e a Comissão Europeia metodologicamente e cautelarmente diz ‘vamos fazer a consulta primeiro e depois concluir o exercício’.