As buscas para encontrar o pescador de 82 anos que alegadamente desapareceu de uma embarcação ao largo de Sines (Setúbal), na quarta-feira, foram retomadas esta quinta-feira de manhã, por terra e por mar, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Num comunicado publicado na sua página na Internet, a ANM indicou que as operações de busca são coordenadas pelo capitão do Porto de Sines e comandante local da Polícia Marítima.

Por mar, estão empenhadas uma embarcação e uma mota de água da Estação Salva-vidas de Sines e uma embarcação do Comando local da Polícia Marítima de Sines.

Já por terra, foram mobilizadas uma viatura da Polícia Marítima e uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Sines.

“Às operações de busca está ainda previsto juntar-se uma aeronave da Força Aérea Portuguesa”, pode ler-se no comunicado.

O pescador desapareceu na quarta-feira à tarde ao largo do cabo de Sines. As buscas foram encetadas nesse dia, mas foram interrompidas ao final do dia, conforme divulgou, na quarta-feira, a AMN.

O alerta para o desaparecimento foi dado às 14:15, por pescadores, que informaram para a presença de uma embarcação de recreio sem ninguém a bordo e com o motor a trabalhar.

O homem terá desaparecido enquanto praticava a atividade de pesca a bordo da embarcação, a cerca de nove quilómetros do cabo de Sines.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.