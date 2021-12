Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A fotogaleria acima mostra uma seleção das melhores fotografias que os fotojornalistas que colaboraram em 2021 com o Observador tiraram para ilustrar as notícias e reportagens mais marcantes do ano. Da política à cultura, do desporto à economia, da sociedade ao lifestyle.

Tiradas um pouco por todo o país e em vários países do globo, as imagens da fotogaleria acima são da autoria dos fotojornalistas João Porfírio, André Dias Nobre, Filipe Amorim, Diogo Ventura, Rui Oliveira, Octávio Passos, Melissa Vieira, João Pedro Morais e Tomás Silva.