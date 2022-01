Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os últimos têm sido descritos como os piores dias desde que a pandemia começou — e nunca houve tantos novos casos como esta quarta-feira, em que se registaram mais 39.570 —, mas não será bem assim. Se as contas forem feitas apenas aos números de novos infetados, de acordo, nunca houve tantos testes positivos como agora — aliás, sete dos dez dias com mais novos casos registaram-se desde o passado dia 28 de dezembro (e ainda só vamos a 5 de janeiro).

Mas se olharmos para outros indicadores, consideravelmente mais preocupantes, como os números de internados em enfermaria, internados em unidades de cuidados intensivos e, no limite, de mortes associadas à Covid-19, o caso muda de figura. Os valores registados atualmente não só estão muito longe dos dez piores alguma vez registados no país, como é preciso recuar quase um ano inteiro no calendário para os encontrar.

Primeiro as mortes: são dois os piores dias da pandemia, 28 e 30 de janeiro de 2021, dias em que se registaram 303 óbitos por Covid-19 em Portugal. Foi nas menos de duas semanas entre 23 de janeiro e 2 de fevereiro do ano passado que se registaram os dias mais críticos da pandemia, no que à mortalidade diz respeito. Só nestes 10 dias, morreram 2.845 pessoas, uma média de 284,5 por dia. Atualmente, a média diária de mortes ronda os 15,4.

Também no que respeita aos internamentos, o pico foi registado no início do ano passado, justamente na mesma altura: os dez piores dias foram registados entre 26 de janeiro e 4 de fevereiro de 2021. O dia em que mais pessoas estiveram internadas com Covid-19 ao mesmo tempo? 1 de fevereiro, 6.869. O décimo dia com números mais elevados de internamentos não anda muito longe: 6.472 a 26 de janeiro de 2021. Esta quarta-feira voltou a registar-se uma subida acentuada de internados (mais 48), mas o total é agora de 1.251.

Para terminar, os internamentos em unidades de cuidados intensivos, cujos dez piores dias não destoam dos indicadores anteriores: é entre 31 de janeiro de 2021 e 10 de fevereiro do mesmo ano que se encontram os maiores picos. O dia, desde o início da pandemia, em que mais pessoas estiveram internadas em UCI com Covid-19? A 5 de fevereiro, o único dia em que a barreira das nove centenas foi quebrada, chegaram a estar 904 pessoas hospitalizadas com complicações associadas à doença. Esta quarta-feira eram 143.