Pep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea) e Roberto Mancini (seleção de Itália) são os três finalistas do prémio The Best para melhor treinador de futebol do ano, informou, quinta-feira, a FIFA.

Os três nomeados nunca venceram este prémio, mas o espanhol Pep Guardiola foi segundo na votação de 2019, que viria a ser ganha pelo alemão Jurgen Klopp, treinador do Liverpool e que em 2020 voltou a ser distinguido.

Para o prémio, que é entregue desde 2016 pela FIFA, Pep Guardiola chega depois de um ano em que venceu o campeonato inglês e a Taça da Liga com o Manchester City, e num ano que termina a liderar a ‘Premier’.

Já, Thomas Tuchel destacou-se à frente do Chelsea, com o alemão a chegar a Stamford Bridge em janeiro do último ano e a conduzir os ‘blues’ à vitória na Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão diante do City, e na Supertaça Europeia, frente ao Villarreal.

O italiano Roberto Mancini, também um estreante na corrida ao prémio de melhor treinador da FIFA, culmina um ano em que levou a seleção italiana ao título no Euro2020, disputado em 2021 devido à pandemia de Covid-19, batendo na final a seleção de Inglaterra.

No futebol feminino, o espanhol Luís Cortés é um “outsider” entre duas anteriores finalistas, uma das quais vencedora, graças à grande campanha do FC Barcelona, com a equipa a conquistar a primeira ‘Champions’, batendo na final o Chelsea.

À frente do Barça, Cortés conquistou também a Liga espanhola e a Taça do Rei em 2020/21.

Na lista final estão também a inglesa Emma Hayes, finalista vencida com o Chelsea e vencedora de todos os troféus em Inglaterra (campeonato, taça, supertaça e taça da Liga) e que foi terceira no The Best de 2020, e a holandesa Sarina Wiegman, selecionadora dos Países Baixos e vencedora do troféu da FIFA em 2017, ano de título europeu, e 2020.

Na sexta-feira, a FIFA anunciará quais os três finalistas do prémio The Best para os melhores jogadores, masculino e feminino.

Nos prémios, que serão atribuídos numa cerimónia virtual em 17 de janeiro, o avançado internacional Taremi, do FC Porto, concorre com o checo Patrik Schick e o argentino Érik Lamela na categoria de melhor golo.