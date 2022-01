Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O calendário do programa de investimentos para modernizar parte da ferrovia nacional (o Ferrovia 2020) vai voltar a derrapar, agora para o final de 2023. A notícia é avançada pelo Diário de Notícias, que lembra que o programa, apresentado em 2016 pela Infraestruturas de Portugal (IP), previa inicialmente a conclusão dos trabalhos até setembro de 2021.

Por exemplo, na linha da Beira Alta, no troço entre Pampilhosa e Santa Comba Dão, os trabalhos deveriam terminar até setembro de 2023, já depois de uma derrapagem, mas a IP já indicou que tal só deverá acontecer no último trimestre desse ano. O prazo inicial era três anos e meio mais cedo, até março de 2020. Esta obra permitirá que comboios com até 750 metros de comprimento, mais do que os atuais 500, possam circular.

No troço entre a Guarda e Vilar Formoso, que será modernizado, os trabalhos também foram adiados por três meses, para o último trimestre do próximo ano, quase cinco anos depois do prazo inicial (primeiro trimestre de 2019).

Já na linha do Norte, estava previsto que a renovação da linha entre Espinho e Gaia ficasse concluída no final deste ano, mas a previsão da IP mudou e, afinal, tal só deverá acontecer no primeiro trimestre de 2023, três anos e meio depois do prazo inicial. Nesta ligação, o comboio continuará, assim, a andar a 30 km/h por mais algum tempo. Várias outras obras também só vão ficar finalizadas no final de 2023, o que não significa que os comboios entrem logo em circulação — há uma fase de testes que não está incluída nestes prazos.