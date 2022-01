Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este domingo o Boletim da DGS dá conta de 26.419 novos casos de Covid-19 e de mais 22 mortes por problemas associados à doença. No total, nas últimas 24 horas, foram registados mais 61 doentes hospitalizados, quando comparado com o dia anterior. Contudo, há menos três doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

No país há agora 1449 doentes hospitalizados, sendo que 150 estão em unidades de cuidados intensivos.

O número de novos casos de Covid-19 registados nas últimas 24 horas (26.419) é substancialmente mais baixo do que o do boletim de sábado (35.643), mas é mais do dobro do que foi divulgado pela DGS no passado domingo (11.080). Por norma, os domingos são dias em que se assiste a uma redução acentuada do número de casos devido a questões de testagem, pelo que é importante a comparação com igual dia da última semana.

Feitas as contas, há mais 15.639 casos ativos de Covid-19, dado que o número de novos casos (26.419) ultrapassa as 10.758 pessoas que recuperaram da doença.

Cinco vezes menos mortes do que há um ano

Apesar da tendência de diminuição do número de casos que precisam de cuidados intensivos, verifica-se um aumento das hospitalizações pelo oitavo dia consecutivo — ainda assim em níveis incomparáveis com os registados há um ano, a 9 de janeiro de 2021, quando o país teve 9478 novos casos e um total de 111 mortes.

Estes dados mostram como há um ano havia muito menos casos, mas cerca de cinco vezes mais mortes do que as 22 registadas este domingo.

Mais de 20 mil dos novos casos foram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e no Norte

Segundo o boletim da DGS, dos 26.419 novos casos, 20.886 estão concentrados nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (11.370) e no Norte, com 9516 novos infetados por Covid-19.

As restantes regiões do país registaram números muito inferiores: Centro (2640), Madeira (1024), Alentejo (885), Algarve (698) e Açores (286).

Das 22 mortes registadas no país, 11 foram em Lisboa e Vale do Tejo e quatro na região Norte. No Centro, Alentejo e Algarve foram registadas duas mortes em cada região e ainda uma na Madeira. Os Açores foram a única região do país sem óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já houve mais de 1 milhão e meio de infeções com Covid-19

Os dados registados nas últimas 24 horas elevam o número total de casos de Covid-19 em Portugal para 1.639.846, desde o início da pandemia.

Deste número total, 769.003 das pessoas infetadas foram homens e 869.091 foram mulheres. Houve ainda 1752 pessoas que a DGS não conseguiu confirmar o género, por falta de dados fornecidos.

Portugal regista também um total de 19.113 óbitos associados à Covid-19, 10.053 homens e 9060 mulheres. Olhando para os dados, conclui-se que 12.370 mortes aconteceram na faixa etária acima dos 80 anos.