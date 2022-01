Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O pedido formal de extradição de João Rendeiro, transmitido por via diplomática, foi recebido esta quarta-feira pelas autoridades sul-africanas, informou a Procuradoria-Geral da República (PGR).

“O referido pedido, formulado no prazo de 40 dias previsto no artigo 16.º da Convenção Europeia de Extradição, foi instruído em português com toda a documentação relevante e legalmente exigida e acompanhado de tradução”, explicou a PGR.

A documentação inclui as três condenações do antigo banqueiro (uma transitada em julgado e duas ainda não transitadas), assim como os factos relativos a inquérito instaurado em 2021 sobre crimes de branqueamento, descaminho, desobediência e falsificação de documento autêntico.