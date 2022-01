Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal registou 43.729 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 — o dobro de segunda-feira — e 46 mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas — mais 15 que no dia anterior —, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O número de novas infeções corresponde a um aumento de 23,76% em relação à terça-feira da semana passada. A média a sete dias fica assim nos 36.746 casos diários. No ano passado, a 18 de janeiro (uma segunda-feira), registaram-se 6.702 casos.

Neste mesmo dia de 2021, Portugal registou 167 mortes. Desde 25 de fevereiro, quando houve 49 mortes, que não se registavam tantos óbitos em 24 horas.

Estão 1.955 pessoas internadas com Covid-19 — mais 17 do que no dia anterior —, das quais 160 estão nas unidades de cuidados intensivos — menos 14 do que na segunda-feira.

No dia 18 de janeiro de 2021 havia 5.165 doentes internados, dos quais 664 estavam nas unidades de cuidados intensivos — quatro vezes mais do que atualmente e 2,5 vezes mais do que número de camas ocupadas definido como limite crítico (255).

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 25 mortes com Covid-19 em 24 horas. Houve ainda 11 mortes no Norte, seis no Centro, três na Madeira e uma no Algarve. O Alentejo e os Açores não registaram óbitos.

Entre os 46 mortos registados nas últimas 24 horas, 22 eram mulheres e 24 eram homens. Entre estes doentes, 25 tinham mais de 80 anos, 12 tinham mais de 70 e quatro estavam na casa dos 60 anos.

Registaram-se ainda a morte de um homem na casa dos 30 anos, um homem e uma mulher na casa dos 40 e dois homens na casa dos 50.

O grupo dos 40 aos 49 anos e dos zero aos nove anos são os que apresentam maior número de novos casos: 7.798 e 7.759, respetivamente. Seguem-se o grupo dos 30 aos 39 anos e o dos 10 aos 19 anos: 6.723 e 6.417, respetivamente.

Assim, quase um terço dos casos tem até 19 anos, outro terço tem entre 30 e 49 anos.

Acima dos 60 anos estão 11% dos casos (4.755), dos quais 2.172 tem mais de 70 anos.

A região Norte foi a que registou mais novos casos nas últimas 24 horas: 18.116, mais 4.129 que a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 13.987.

A região Centro registou 6.339 novos casos de infeção, a Madeira mais 2.117, 1.394 no Alentejo, 1.160 no Algarve e 616 nos Açores.

Esta segunda-feira, a DGS reporta ainda 42.055 pessoas recuperadas da infeção e mais 23.793 contactos em vigilância (num total de 324.954). No total, são 332.786 casos ativos — mais 1.628 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.950.620 casos de infeção e 19.380 óbitos.