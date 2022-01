Tubos com cinco mil anos descobertos em 1897 são, afinal, as palhinhas mais antigas do mundo. Seriam usadas para beber cerveja

Nikolai Veselovsky, da Universidade de São Petersburgo, e responsável pela descoberta dos tubos no final do século XIX, pensou que estes fossem cetros utilizados pelos líderes daquele assentamento. Foram então entregues ao Museu State Hermitage, em São Petersburgo, juntamente com os restantes artefactos do Kurgan de Maikop.

Mais tarde, os arqueólogos elaboraram diversas teorias para os quatro tubos de ouro e os quatro de prata. Uma hipótese apontada era que os oito objetos fossem postes para um toldo utilizado durante a cerimónia fúnebre. Outra hipótese indicava tratarem-se de um simbolismo para as setas que teriam matado um touro místico.

“A ideia de reinterpretar estes ‘cetros’ ocorreu-me há cerca de uma década”, explicou à NBC News Viktor Trifonov, o arqueólogo do Instituto para a História do Material Cultural da Academia Russa de Ciências, sediada em São Petersburgo. O arqueólogo esteve envolvido no novo estudo publicado esta terça-feira na revista Antiquity.

A investigação da equipa de arqueólogos focou-se no que parecia ser um filtro feito com fendas estreitas numa das extremidades de cada um dos tubos. Isto porque algumas das palhas encontradas, pertencentes ao povo Sumério, tinham filtros semelhantes feitos de furos, utilizados para a filtragem de restos de palha e outras impurezas encontradas na cerveja.

No passado a cerveja era mais espessa e com sedimentos, e palhinhas com filtros eram um utensílio necessário”, explicou ao The Guardian Augusta McMahon, da Universidade de Cambridge.

Quando foi analisado um resíduo encontrado nos filtros do Kurgan, foram descobertos vestígios de amido de cevada, assim como grãos de pólen e depósitos microscópicos de sílica provenientes de células vegetais. Esta descoberta confirmou a teoria de Viktor Trifonov, defensor do uso destes tubos como palhinhas gigantes para beber cerveja em grupo.