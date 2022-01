Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de a infanta Cristina lidar com o caso Nóos e recusar divorciar-se, como queria o pai Juan Carlos e o irmão Felipe, agora tem de enfrentar a capa da revista Lecture desta quarta-feira. Iñaki Urdangarin, o marido que tantos problemas lhe trouxe, surge de mãos dadas com uma mulher loira desconhecida a passear numa praia.

A família do rei Felipe VI soube a meio da tarde de terça-feira do escândalo que se avizinhava, mas ao início ainda pensaram que fosse apenas uma sobrinha ou alguém da família de Urdangarin, conta um amigo de família à LOC. “Mas quando vimos a foto, o rosto não era familiar. Foi uma surpresa”. Era, sim, “uma amiga cativante”, já que “ninguém anda assim na praia com uma prima ou uma sobrinha”.

No entanto, a notícia parece não ter surpreendido Pablo Urdangarin, filho do casal, que vive na Suíça com a mãe. Quando foi confrontado por jornalistas disse estar “tranquilo”, o que indica que os pais já teriam avisado os filhos para o que estalaria. A infanta, noticia a revista ¡Hola! , também já terá confessado aos amigos mais próximos e ao próprio pai que existiria outra mulher. “A relação deles era totalmente normal. Nada indicaria que pudesse existir outra pessoa“, mencionou um amigo de Cristina ao LOC.

O El Correo noticia que a mulher é advogada, colega de trabalho de Urdangarin, separada e mãe de dois filhos. O novo “casal” conheceu-se no escritório e terá surgido de imediato uma ligação especial que vai além do estritamente profissional, adianta o mesmo jornal.

Segundo a Lectures, a imagem foi captada no dia 11 de janeiro em Bidart (França) junto à casa de verão da família de Urdangarin, algo ainda mais inédito, já que os Bourbon passaram ali as férias de verão juntos.