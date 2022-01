Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A votação do Orçamento para 2022 da Câmara de Lisboa, prevista para esta quinta-feira foi adiada. Em causa estarão erros no documento identificados por vereadores do PS, que terão encontrado discrepâncias nas verbas que estavam destinadas a certas áreas, como habitação e mobilidade. Carlos Moedas discorda e aponta o dedo aos socialistas.

“O PS na Câmara Municipal de Lisboa teve uma atitude irresponsável ao bloquear um orçamento que conhecia bem. Decidiram fazê-lo por puro jogo político. Isto é muito mau para os lisboetas e é muito triste que assim seja”, lamenta, em declarações ao Observador.

A decisão dos socialistas representa um volte-face ao que tinham anunciado na quarta-feira. Nesse dia, em conferência de imprensa, o vereador do PS João Paulo Saraiva, mesmo alertando para “a enorme contradição entre aquilo que são algumas linhas das Grandes Opções do Plano e tudo aquilo que tem expressão financeira nos restantes documentos”, acabou por anunciar que os socialistas se iam abster na votação do orçamento.

A governar a cidade sem maioria absoluta, o executivo presidido por Carlos Moedas, com sete eleitos da coligação “Novos Tempos” (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), conseguiria viabilizar a proposta de orçamento, assim com as Grandes Opções do Plano, se os cinco vereadores do PS se tivessem abstido como assumiram fazer.

Já os vereadores do PCP na Câmara de Lisboa tinham anunciado que iam votar contra a proposta de orçamento municipal para 2022, por considerarem “gravosas” algumas das medidas, inclusive na resposta ao acesso à habitação, nos transportes públicos e na saúde.

Além de PS e PCP, a vereadora independente Paula Marques, eleita pela coligação PS/Livre, antecipou o sentido de voto, revelando que seria contra o orçamento.

Este é o primeiro orçamento municipal do mandato 2021-2025, sob a presidência do social-democrata Carlos Moedas, em que a proposta apresentada prevê uma despesa de 1,16 mil milhões de euros para este ano.

Entre as medidas que integram o orçamento estão o programa Recuperar+, com 13 milhões de euros para apoio a fundo perdido para relançar a economia; a gratuitidade dos transportes públicos para residentes menores de 23 anos e maiores de 65 anos, com 12 milhões de euros; o desconto de 50% no estacionamento da EMEL para residentes em toda a cidade, com 2,5 milhões de euros; o plano de saúde gratuito para os mais carenciados com mais de 65 anos, com dois milhões de euros; a fábrica de empresas no Hub Criativo do Beato, com o investimento de mais um milhão de euros; e a devolução de impostos aos lisboetas, que passam a receber 3% do IRS, o que representa sete milhões de euros.

Outras das áreas com destaque neste orçamento são a habitação, em que a verba prevista para este ano é de 116,2 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 30,9 milhões euros face aos 85,3 milhões de euros estimados em 2021 (+36%); a mobilidade, com 102,7 milhões de euros, o significa um acréscimo de 20,7 milhões de euros (+25%) face aos 82 milhões de euros previstos em 2021 aumenta; e as creches e outros equipamentos de educação, em que o investimento passa dos 25 milhões de euros em 2021 para 42,5 milhões de euros em 2022, correspondendo a mais 17,5 milhões de euros (+70%), segundo os dados apresentados pelo executivo.