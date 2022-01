Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em dezembro, nas duas últimas semanas de 2021 e entre Natal e Passagem de Ano, o Benfica foi ao Dragão duas vezes e perdeu nas duas ocasiões. De lá para cá, os encarnados receberam P. Ferreira e Moreirense na Luz e só esta sexta-feira, no Estádio Municipal de Arouca, é que voltaram a sair de casa. Tudo somado e as contas são simples: ao fim de praticamente um mês, Nélson Veríssimo alcançou a primeira vitória fora de casa no comando técnico da equipa.

O regresso às vitórias do Benfica — de forma global, já que os encarnados tinham empatado com o Moreirense na Luz na última jornada — trouxe também um jogo sem sofrer golos longe de casa, algo que já não acontecia desde o final de novembro e do malfadado encontro no Jamor com o Belenenses SAD. O dado torna-se ainda mais relevante quando olhamos para o histórico do Benfica em Arouca, já que esta foi apenas a primeira vez no espaço de oito anos em que os encarnados não sofreram qualquer golo na visita aos arouquenses.

No final da partida, Nélson Veríssimo não escondeu que a exibição da equipa não esteve ao nível exigido. “Acima de tudo, foi o facto de não termos concretizado algumas ocasiões que tivemos. Há que valorizar a vitória, que era o mais importante. Mas sabemos que não estivemos ao nível a que podemos estar. É analisar e treinar. É dentro daquilo que já disse na conferência: estamos a introduzir alterações com o comboio em andamento. Isso tem reflexo no processo ofensivo e defensivo. Não estando bem, há que valorizar a vitória, que era o importante para o jogo”, explicou o treinador, justificando depois a alteração de sistema tático que fez ao intervalo com a entrada de Everton e a saída de Yaremchuk.

⌚️Apito final: FCA 0-2 SLB ⚠️Foi a primeira vitória de ????????Nélson Veríssimo fora de casa pela equipa principal do ????Benfica. ????O técnico cumpriu o 10.º jogo no comando da equipa principal das águias e somou a 6.ª vitória pic.twitter.com/Ufbgl8ltY1 — playmakerstats (@playmaker_PT) January 21, 2022

“Percebemos que, na primeira parte, não tivemos o controlo que devíamos ter tido. Sentimos necessidade de corrigir e isso passou pelo 4x3x3. Tínhamos como objetivo dar mais segurança e controlo no jogo, projetar e abrir alas em amplitude, de forma a controlar mais o jogo. Na segunda parte fomos conseguindo isso mesmo, a espaços. Depois houve um período em que não conseguimos, porque baixámos o bloco e não tivemos qualidade na pressão. É um aspeto a trabalhar. Há que reconhecer que não fizemos uma grande exibição, temos trabalho pela frente, mas há que valorizar a vitória”, acrescentou Veríssimo, garantindo que o grupo sabe “o valor que tem na equipa”. “Acreditamos que a questão da confiança ganha confiança, é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias. Por isso valorizo a vitória, é o facto mais positivo. Reconhecer que temos muita qualidade individual no plantel mas temos de a colocar ao serviço da equipa. Com o decorrer da Liga isso vai acontecer”, concluiu.