Internamentos com Covid-19 sobem pelo sétimo dia consecutivo, mas são um terço de há um ano

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O número de doentes internados com Covid-19 nos hospitais portugueses subiu pelo sétimo dia consecutivo: eram 2.044 ao início do dia desta sexta-feira, mais 40 do que na véspera. Neste período de sete dias, o saldo de internamentos subiu em 345 doentes, mas o número total corresponde a cerca de um terço do que havia há um ano, mesmo com a contagem diária de casos largamente superior. Portugal está, porém, a ter tantos mortos como em fevereiro de 2021: 49 só nestas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim diário divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), foram reportados mais 58.530 novos casos de Covid-19 ao longo do dia de quinta-feira (os dados são atualizados à meia-noite), um novo máximo de toda a pandemia e acima dos 56.426 da véspera. Na mesma comparação com o que estava a acontecer há um ano, o número de casos detetados é cerca de 10 vezes superior.