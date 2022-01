Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para construtores como a Bentley, que associam superluxo a um carácter desportivo, não basta produzir veículos elegantes e repletos de charme. Ao longo da sua longa história – o fabricante britânico deu os seus primeiros passos há 103 anos –, a marca sempre se bateu por oferecer aos seus clientes os motores mais sofisticados e potentes. Do nobre 6.0 W12 com 659 cv ao V8 biturbo com 550 cv, o Flying Spur, a berlina topo de gama da casa, oferecia de tudo. Mas há que respeitar os limites de emissões impostos por Bruxelas, bem como satisfazer os clientes que querem diminuir consumos e emissões, ganhando silêncio. Daí a chegada da versão V6 híbrida plug-in (PHEV).

No que respeita ao veículo, pouco ou nada muda a bordo da berlina da Bentley, mantendo as mesmas linhas massivas, mas repletas de charme e classe. Também a tracção às quatro rodas continua presente, destinada a disciplinar a elevada potência e força da mecânica, que reivindica 750 Nm de binário. Comparado com o 4.0 V8 biturbo, o mais pequeno 2.9 V6 biturbo, apoiado por um motor eléctrico, perde apenas 20 Nm, uns míseros 2,6%.

Se no que diz respeito à força o Flying Spur PHEV perde pouco face ao já conhecido V8 a gasolina, em potência absoluta a diferença é ainda menor. Isto porque o 4.0 V8 garante 550 cv sempre que o condutor acelera a fundo, com o PHEV a perder apenas 1,1%, fixando o valor em 544 cv, fruto do cruzamento dos 416 cv do V6 e 136 cv da unidade eléctrica. É claro que isto só acontece enquanto a bateria, com apenas 14,1 kWh de capacidade bruta, ainda tem energia para oferecer.

Onde o Flying Spur PHEV perde face ao V8 é no peso, pois embora o motor de combustão seja menos volumoso e mais pequeno, o peso da bateria não perdoa e, uma vez colocado sobre a balança, a agulha acusa mais 175 kg (2505 kg vs 2330 kg). Isto explica os 0-100 km/h em 4,3 segundos, em vez de 4,1 do V8, enquanto a capacidade da bateria é o motivo pelo qual o PHEV está limitado a 285 km/h, enquanto o V8 continua a ganhar velocidade até chegar aos 318 km/h.

Mas depois de se revelar um adversário de respeito do V8, o V6 PHEV impõe-se ainda em três áreas determinantes para muitos clientes. É mais silencioso, é mais económico e, sobretudo, é capaz de percorrer 40 km em modo exclusivamente eléctrico. Isto segundo o método WLTP, o que deverá permitir circular durante 30 km em condições reais apenas confiando no motor eléctrico.