O avançado de classe mundial também pode resolver sem marcar: Jota contribui para nova vitória do Liverpool frente ao Crystal Palace

Depois de seis vitórias consecutivas entre novembro e dezembro, dois empates em Londres com Tottenham e Chelsea, uma derrota em Leicester e um surto de Covid-19 pelo meio. A convincente vitória em Anfield frente ao Brentford e a eliminação do Arsenal nas meias da Taça da Liga serviram sobretudo para fazer esquecer que existe nesta altura uma Taça das Nações Africanas que levou Salah, Sadio Mané e Naby Keita durante algumas semanas mas o próprio empate do Manchester City em Southampton, quebrando uma série de 12 triunfos seguidos dos campeões, deu uma nova luz de esperança numa Premier League que parecia estar a encaminhar-se para um desfecho igual à última mas que ainda pode dar uma volta.

Antes do encontro em Londres frente ao Crystal Palace, eram 12 pontos que separavam a equipa de Pep Guardiola dos reds mas os comandados de Jürgen Klopp tinham ainda dois encontros a menos, que em caso de vitória valeriam uma aproximação para apenas seis pontos mesmo numa fase em que é notório o desfalque de qualidade que a equipa tem fruto das ausências. No meio deste cenário, Diogo Jota era uma figura incontornável, ainda para mais numa semana em que vinha motivado pelos golos que valeram ao Liverpool a passagem à final da Taça da Liga com o Chelsea. A marcar, a assistir ou muitas vezes a fazer apenas o trabalho que é necessário que alguém faça para outros brilharem, disse “presente”.

???? Ohhh, he wears the number 2⃣0⃣, he will take us to victory… ????@DiogoJota18 ❤️ pic.twitter.com/o99SkQQFMl — Liverpool FC (@LFC) January 21, 2022

“Marcámos dois golos tremendos, o Diogo Jotá está on fire. Sempre soubemos que ele nos ajudaria imenso quando chegasse ao clube. Desde que está no Liverpool, deu um passo em frente e tornou-se num avançado de classe mundial”, comentou após o encontro com o Arsenal o técnico alemão. “Defendemos bem e fechámos os espaços todos ao Arsenal. Depois surgiu o Jota. O primeiro golo é fenomenal e o segundo não fica atrás. Quando está em forma é um dos melhores jogadores a nível mundial. Espero que continue a marcar golos”, acrescentou Alexander-Arnold, outro dos melhores em campo no Emirates. Mais uma vez, imperou a música dedicada pelos adeptos ao internacional português, cada vez mais famosa.

Oh he wears the number 20

He’ll take us to victory

And when he’s coming down the left wing

He’ll cut inside and score for LFC

He’s a lad from Portugal

Better than Figo don’t you know

Oh his name is Diogo

Every Diogo Jota goal for Liverpool pic.twitter.com/NA1IpuXdHY — LiverpoolComps (@LiverpooIComps) January 21, 2022

Apesar de ter sido encarado com surpresa quando foi contratado por 50 milhões de euros, o internacional português teve uma adaptação quase instantânea ao clube e à equipa, justificando a aposta não só com golos (é nesta fase o segundo melhor marcador da Premier League, apenas trás do companheiro de equipa Salah) e com assistências mas também com todo o trabalho que muitas vezes faz para que os avançados que jogam a seu lado possam brilhar, Jota é “muito mais do que uma raposa na área”, como destacava o The Athletic. E, apesar da densidade competitiva, voltava a ser opção de Klopp para um jogo importante não só numa ótica de aproximação ao Manchester City mas também de distanciamento do Chelsea.

Since the start of last season, Diogo Jota is the only player in the Premier League that has scored 6+ goals with each body part: ◉ 19 goals

◎ 7 x right foot

◎ 6 x left foot

◎ 6 x head And he has the best non-penalty xG per 90. ???? (@WilliamHill) — Squawka Football (@Squawka) January 23, 2022

A relevância de Jota na equipa pode ser avaliada por movimentos como o que teve aos 25′: no seguimento de uma jogada pela esquerda, recebeu na área, protegeu a bola e libertou para o tiro na passada de Fabinho que saiu por cima da trave. Esse era já o oitavo remate do Liverpool num encontro onde estava na frente com um golo de Van Dijk na sequência de um canto, com um cabeceamento que deixou Guaita sem reação (8′). Mesmo sem marcar, o português estava presente na dinâmica da equipa e esteve no início da jogada do 2-0, com uma abertura na esquerda em Andy Robertson para o cruzamento largo ao segundo poste que permitiu o golo de Oxlade-Chamberlain com pouco mais de meia hora de jogo (32′). Contudo, o encontro estava longe de ter chegado ao fim e o arranque do segundo tempo trouxe uma outra realidade.

