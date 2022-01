Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os e-mails que vão parar ao spam são geralmente associados ao lixo eletrónico. Mas Laura Spears é a prova de que há exceções à regra, tendo descoberto na sua caixa de correio um prémio de 3 milhões de dólares (cerca de 2,64 milhões de euros).

A norte-americana residente no condado de Oakland de Michigan, nos Estados Unidos, jogou no Mega Millions depois de ver um anúncio na rede social Facebook, habilitando-se para o sorteio de 31 de dezembro de 2021 conta a CNN.

Vi um anúncio no Facebook de que o jackpot da Mega Millions estava a ficar bastante elevado e decidi entrar na minha conta e comprar um bilhete. Uns dias depois, estava à procura de um e-mail desaparecido e fui verificar a pasta de spam e foi aí que vi um e-mail da lotaria a dizer que tinha ganho um prémio. Não conseguia acreditar no que estava a ler, por isso entrei na minha conta [da Mega Millions] para confirmar a mensagem que estava no spam, revelou Spears à Michigan Lottery.