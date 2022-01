Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A casa real dinamarquesa publicou esta segunda-feira novos retratos oficiais dos príncipes herdeiros Frederico e Mary da Dinamarca. Estas novas fotografias de gala surgem por ocasião do aniversário da princesa, que fará 50 anos no próximo sábado, dia 5 de fevereiro.

As imagens são assinadas pelo fotógrafo Hasse Nielsen e foram captadas na casa dos príncipes, no Palácio de Frederico VIII, em Amalienborg (um conjunto de quatro palácios), em Copenhaga.

Para assinalar a data especial, além dos novos retratos, foi planeado todo um programa para celebrar a princesa herdeira. Esta segunda-feira abriu a exposição “Mary and the Crown Princesses” (“Mary e as Princesas Herdeiras”) no castelo de Koldinghus, sobre a própria Mary e as outras mulheres que a antecederam no papel que tem atualmente na casa real dinamarquesa. Estará patente até 30 de dezembro.

A princesa terá ainda uma exposição dedicada exclusivamente dedicada a si no Museu de História Natural, “HRH Crown Princess Mary 1972 – 2022” (Sua Alteza Real a princesa herdeira Mary 1972 – 2022), onde fotografias, objetos pessoais e roupas serão algumas das peças em exibição (de 4 de fevereiro a 31 de agosto).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No próximo dia 2 de fevereiro, a princesa Mary tem planeada uma visita ao Zoo de Copenhaga, onde irá arrancar com o projeto para um parque que terá o seu nome e será dedicado a animais australianos. E no mesmo dia inaugurará um centro de conhecimento com o seu nome na Universidade de Copenhaga.

Alguns dos eventos foram adiados dada a atual situação da pandemia, como um banquete de gala que estava previsto para a noite de sexta-feira, dia 4 de fevereiro, no palácio de Rosenborg. A celebração planeada pela Fundação Mary para o passado dia 27 de janeiro também foi adiada, para uma data a definir durante este ano.

Nos novos retratos a princesa Mary usa a tiara de folhas de groselha em diamantes e rubis. A peça remonta a 1804 e tem grande significado sentimental na família real. Pertenceu à rainha Ingrid, a mãe da rainha Margarida, que a usou em várias ocasiões. Mary também já usou a tiara várias vezes e com importante significado, a primeira foi no evento de gala que antecedeu o seu casamento com o príncipe Frederico.

A família real dinamarquesa tinha muitos motivos para um início de 2022 em festa na Dinamarca, mas a pandemia trocou os planos. Além do aniversário da princesa Mary, já a 14 de janeiro deste ano a rainha Margarida celebrou o seu Jubileu de Ouro. Mas as celebrações dos 50 anos da rainha no trono acabaram por ser modestas e vários eventos foram adiados para futuras datas durante 2022.

Mary Donaldson é australiana e, depois de estudar comércio e direito, trabalhava em publicidade quando conheceu o príncipe Frederico nos Jogos Olímpicos de Sidney em 2000. Chegou à Dinamarca em 2002 como namorada do príncipe e os dois casaram-se a 14 de maio de 2004. Têm quatro filhos e são os príncipes herdeiros da Dinamarca, os próximos na linha de sucessão, a seguir à rainha Margarida.