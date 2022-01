Margarida II. A rainha que os dinamarqueses escolheram está há 50 anos no trono

Um dos eventos do jubileu é a exposição “A caixa de joias de uma rainha – 50 anos no trono contados através de joalharia” (A Queen’s Jewellery Box – 50 years on the throne told through jewellery). Trata-se de uma exposição com joias da rainha Margarida que estará patente no museu do palácio de Amalienborg. A seleção de peças é variada e conta com joias emblemáticas, como a pregadeira margarida e peças do conjunto Pearl Poire (à exceção da tiara). A abertura da exposição estava marcada para 13 de janeiro com a presença da própria rainha, e permanecer aberta ao público até 23 de outubro, mas dadas as restrições impostas pela pandemia, a abertura foi adiada para data futura.

Em janeiro de 2021 tornou-se na primeira monarca a ser vacinada contra a Covid-19.

Não é a primeira vez que a pandemia estraga os planos festivos da rainha da Dinamarca. Já em 2020, quando a rainha fez 80 anos (a 16 de abril), teve de cancelar todas as celebrações (que se estendiam de 2 de abril a 6 de junho) por causa do início da pandemia. Assim que o governo dinamarquês pediu à população para ficar em casa, a 12 de março, a rainha cancelou também todas as festividades planeadas para o seu aniversário. Contudo, surgiram outras formas de celebração espontâneas que provam a sua popularidade. Os dinamarqueses uniram-se através de uma conta de Facebook para cantar os parabéns à monarca ao meio dia do seu aniversário, onde quer que estivessem. Os membros das casas reais europeias fizeram um vídeo onde foram reunidos os vários votos de feliz aniversário, e ficamos a saber que muitos deles se referem à rainha como Aunt Daisy (tia Margarida). Também os funcionários do palácio onde a rainha vive se reuniram para lhe fazer uma serenata logo de manhã ao acordar.