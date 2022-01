A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um eventual ataque informático anunciado pelos ‘hackers’ Lapsu$ Group ao site do parlamento português no domingo. O mesmo site está, neste momento, inativo.

O gabinete de imprensa da PJ disse esta segunda-feira, à agência Lusa, que o caso está a ser investigado, não adiantando mais nenhuma informação.

O jornal Expresso noticiou no domingo que os ‘hackers’ do Lapsu$ Group anunciaram ter invadido e “roubado informações sensíveis” do site do parlamento português, tendo este ficado em baixo durante cinco minutos.

Contactado pela agência Lusa, o diretor do Gabinete de Comunicação na Assembleia da República, João Amaral, disse não existir, até àquele momento, “qualquer evidência de que o site tenha sido atacado“, mas que o departamento de informática estava a “fazer correr todas as ferramentas para averiguar o assunto”.

Segundo o jornal, “em dia de eleições legislativas, os piratas informáticos autodenominados Lapsu$ Group garantiram ter invadido aquele site e roubado informações”.

Hoje hackeámos o site do Parlamento e tivemos acesso a aplicações da Microsoft e a uma grande quantidade de bases de dados que contém informação sensível do Governo relacionada com informações pessoais de políticos e de partidos políticos, muitos documentos, emails, passwords…”, referiu o jornal, citando os ‘hackers’.

À agência Lusa João Amaral disse ainda que toda a informação que existe no site do parlamento português “é pública e transparente”.

Segundo o jornal, este grupo de ‘hackers’ que diz ter roubado informação do site do parlamento português é o mesmo que atacou no início do mês o Grupo Impresa, destruindo milhões de ficheiros do Expresso e da SIC.