Há dois dias que Rayan, um rapaz marroquino de cinco anos, está preso num poço em Ighran, uma pequena localidade na província de Chefchaouen, no norte de Marrocos. Os trabalhos de resgate em Ighran não têm parado, e já foi possível fazer chegar oxigénio e água à criança, descreve a Associated Press.

“Rezo e peço a Deus que ele saia daquele poço vivo e em segurança. Por favor, Deus, alivia a minha dor e a dele, que está naquele buraco de pó”, disse a mãe da criança, Wassima Kharchich, em declarações ao canal local 2M.

Khalid Agoram, o pai da criança, explicou aos jornalistas que procurou o filho durante horas, na terça-feira, antes de descobrir que tinha caído ao poço.

O pessoal envolvido nos trabalhos de resgate usou uma corda para fazer descer um tubo com oxigénio e água, além de uma câmara de videovigilância para poderem monitorizar a criança, de acordo com a agência de notícias de Marrocos, MAP.

“O diâmetro do poço é inferior a 45 centímetros”, descreveu o chefe da equipa de resgate, Abdelhabi Temrani, à estação de televisão AL Oula, para explicar as dificuldades de acesso.

Cinco retroescavadoras estão a ser usadas para escavar um buraco paralelo ao poço, para tentar chegar ao local onde se encontra Rayan, a 30 metros de profundidade, mas até agora só foi possível avançar 19 metros.

“Consegui comunicar com a criança e perguntei se me conseguia ouvir. Houve uma resposta. Esperei um minuto e vi que ele começou a usar o oxigénio”, contou um voluntário da organização Crescente Vermelho.

No local estão em permanência pessoal médico, com um helicóptero a postos para levar a criança para o hospital mais próximo.

O caso captou a atenção do país e do mundo, com o ‘hashtag’ #SaveRayan circular nas redes sociais.

