Um grupo de investigadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, desenvolveu uma nova forma de fazer testes para a Covid-19 através de um telemóvel, acreditando que esta poderá constituir-se uma alternativa mais rápida e barata aos testes rápidos de antigénio.

Quase metade da população mundial tem um smartphone e acreditamos que este possui um grande potencial para fornecer um acesso justo e igual à medicina de diagnóstico de precisão, disse Michael Mahan, da Universidade da Califórnia.

O estudo, publicado na revista JAMA Network Open, revela que a compilação entre a tecnologia de um smartphone e a metodologia de amplificação isotérmica mediada por loop (LAMP) pode representar uma nova forma de resposta de combate à pandemia, estando os resultados do teste prontos em 25 minutos.

O sistema smaRT-LAMP é composto por um smartphone, uma aplicação e um kit de teste próprio, equiparado a um “pequeno laboratório”.

O processo é simples: coloca-se uma amostra de saliva no teste e mistura-se com a solução reativa. Depois, basta apontar a câmara do telemóvel para a amostra e a aplicação — Bacticount smaRT-LAMP —irá detetar qual a carga viral presente na saliva.

Alexander Edwards, da Universidade de Reading, acredita que o trabalho mostra que é possível realizar os testes fora do laboratório, mas adverte para a “dificuldade de fornecer produtos em larga escala baseados neste tipo de tecnologia”, escreve o The Guardian.

A inovação foi testada em 50 doentes com Covid-19, assintomáticos e sintomáticos, do hospital Santa Barbara Cottage. A mesma técnica foi aplicada com sucesso no diagnostico de gripes.