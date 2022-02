Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Novavax atrasou-se e só conseguiu entregar uma pequena fração das duas mil vacinas contra a Covid-19 que planeia distribuir pelo mundo no primeiro trimestre de 2022.

A agência Reuters contactou a empresa, que garantiu ter entregado cerca de 10 milhões de doses à Indonésia e refere que as vacinas que enviou para a Austrália e para a Nova Zelândia chegaram na segunda-feira. Ainda assim, as remessas que deveriam chegar, por exemplo, à Europa e às Filipinas permanecem atrasadas.

A Novavax recusa-se a comentar o número exato de entregas que conseguiu fazer até ao momento, mas garante estar a trabalhar o mais rápido possível para conseguir cumprir os contratos e as metas estabelecidas para o primeiro trimestre deste ano.

A porta-voz da empresa, Amy Speak, afirma as vacinas estão retiradas devido a “processos regulatórios”, o que tem vindo a causar os atrasos. As doses em questão encontram-se num armazém de distribuição “a aguardar” para irem para os serviços de saúde.

A empresa também ainda não conseguiu entregar as vacinas destinadas ao Covax, o programa global de distribuição de vacinas contra a Covid-19 para países mais pobres.

O contrato de distribuição de um bilião de doses tornaria a Novavax o terceiro maior fornecedor do programa. À Reuters, a empresa garante esperar entregar ao Covax cerca de 80 milhões de doses este trimestre.

A Novavax tem sede em Gaithersburg, Maryland, nos EUA, e nunca tinha lançado nenhum produto. Em 2021, a empresa tinha ambições de fornecer uma vacina para o mundo e prometia entregar as vacinas até ao final do ano. Quando não conseguiram cumprir as metas estabelecidas, os compradores das doses tiveram de recorrer a farmacêuticas rivais como a Pfizer ou a Moderna.

As duas doses da vacina da Novavax contra a Covid-19 foram autorizadas pelos reguladores da OMS e da União Europeia e em países como a Índia, Indonésia e Filipinas. Diversos estudos apontam para uma eficácia de mais de 90% da vacina na proteção do coronavírus.