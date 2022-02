Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As contas acabam por ser simples: no início de fevereiro, já depois de ter visitado e recebido o principal rival, o FC Porto tem mais seis pontos do que o Sporting e depende apenas de si mesmo para conquistar o Campeonato. Ou seja, já na segunda metade da Primeira Liga, o FC Porto tem a faca e o queijo na mão para voltar a tornar-se campeão nacional.

Após o apito final de João Pinheiro e durante os confrontos que envolveram praticamente todos os elementos das duas equipas, Sérgio Conceição entrou no relvado e passou largos minutos a separar desentendimentos e a procurar acalmar os atletas do FC Porto. Na flash interview, rejeitou ainda as notícias que estavam a ser avançadas sobre uma eventual discussão que tinha tido com Hugo Viana já no túnel de acesso aos balneários.

“Estavam a dizer-me nos corredores que a TVI e a CNN disseram que houve um confronto entre mim e o Hugo Viana. Ele está aqui próximo do balneário, podem chamá-lo. Eu estava a separar os meus jogadores e o Hugo a separar os dele. Sabia que no meio desta confusão há sempre expulsões e não valia a pena. Há sempre ânimos mais exaltados. Havia muita confusão e muita gente, não é bonito para ninguém. Eu estava como estavam algumas pessoas do Sporting e FC Porto… Vi o Hugo Viana a tentar arrefecer os ânimos. Sei que nestas situações há sempre probabilidade de expulsões”, ressalvou.

Sobre a partida em si, o treinador dos dragões defendeu que a equipa chegou ao empate depois de estar a perder por dois golos de desvantagem “pela qualidade” que tem. “Entrámos muito bem no jogo, tivemos duas situações logo nos primeiros minutos. Pressionámos a primeira fase de construção. Condicionámos muito a saída a partir de trás. Numa ou noutra situação criaram perigo e fizeram os golos. Nós tivemos muita bola e conseguimos encostar o Sporting atrás. No segundo tempo retificámos uma ou outra situação. Fomos à procura de fazer golos para ganhar o jogo. Acontece a expulsão do Coates e a partir daí é praticamente um jogo de sentido único. Tivemos ocasiões para ganhar, perante o campeão nacional. O Sporting sabe aquilo que faz e aquilo que faz é de uma forma simples e eficaz. Nesse sentido, pelo que aconteceu no jogo, merecíamos mais do que o empate”, atirou Sérgio Conceição.

“À entrada do último terço podíamos ter definido melhor. Podíamos ter também, na nossa posse e circulação, insistir no corredor central e o exemplo do golo que fizemos não é cruzar por cruzar. Mas isto também é um jogo competitivo, onde se vive muito durante a semana. Era um jogo mediático, importante para as duas equipas. Compreende-se o que se passou dentro de campo, alguma falta de discernimento de uma equipa ou outra. Mas não se compreende aquilo que se passou no final, isso não. Acho que houve pouco tempo útil de jogo, somos dos piores Campeonatos da Europa, dos grandes países. Hoje foi a prova disso. Mas não queria ir por aí. Foi negativo empatar, queríamos ganhar, é pensar no Moreirense. Temos a meio da semana a Liga Europa, vamos preparar, arrefecer os ânimos e estar com um estado de espírito positivo”, terminou o técnico dos dragões.