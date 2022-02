Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ataque que o jovem de 18 anos estava a planear na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) ainda apresenta algumas pontas soltas. A Polícia Judiciária (PJ) promete divulgar esta sexta-feira mais informações sobre o caso, mas até ao momento é possível compilar as seguintes informações:

Quem é este jovem?

Com 18 anos e oriundo de uma aldeia do concelho da Batalha, o suspeito é um estudante universitário de engenharia informática da FCUL, de nacionalidade portuguesa. Vivia em Lisboa e não tem cadastro. O jovem era considerado “extremamente inteligente” e tinha um perfil “discreto e introvertido”. Seria “vítima de violência” e absorvia de forma maciça informações sobre tiroteios que ocorriam em escolas norte-americanas, algo que queria replicar em Portugal.

O que motivou o ataque?

Ainda não é claro o que motivou o ataque, apesar de se descartarem desde já motivações religiosas. Apenas se tem falado que poderá ter sido uma maneira de o jovem se vingar da violência que seria alvo por parte de colegas.

Como planeava o ataque?

A PJ adianta que o jovem tinha um plano escrito com os detalhes da ação criminal a desencadear. Em casa, o suspeito guardava “várias armas proibidas”, como facas, catanas e bestas. Foram ainda encontradas botijas de gás, gasolina e alguns utensílios.

Segundo explicou ao Observador fonte conhecedora da investigação, o jovem de 18 anos pretendia provocar explosões. No entanto, ainda não se sabe como é que o suspeito planeava transportar para a faculdade as botijas de gás e a gasolina para o efeito, nem o alcance que as explosões poderiam eventualmente ter.

Não se sabe como e onde é que o jovem adquiriu e escondeu este tipo de material.

Qual era o seu objetivo?

Supõe-se que o jovem não tinha um alvo específico, querendo atacar os colegas de forma indiscriminada. Porém, tendo em conta que levaria o ataque num dia em que a faculdade estava em época de recurso, a tese de que havia um grupo específico que o jovem queria atacar não é de descartar.

Em todo o caso, o suspeito queria imitar aquilo que acontece nas escolas norte-americanas, nas quais acontecem com alguma regularidade ataques deste género, uma vez que consumia de forma “maciça” informação sobre tiroteios nos EUA.

Como é que ocorreu a detenção?

O jovem foi detido, esta quinta-feira, em flagrante delito em casa, em Lisboa, onde tinha guardado as armas e os materiais com que levaria a cabo o ataque.

“Será na sexta-feira presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido para sujeição à medida de coação tida por adequada”, informa a PJ, acrescentando que está “indiciado pela prática do crime de terrorismo”.

Como é que interveio o FBI?

Segundo apurou o Observador, foi o FBI quem alertou a Polícia Judiciária há uma semana para algumas intenções alegadamente suspeitas do jovem, embora nunca o identificando. Apenas sinalizava possíveis intenções futuras e dados alegadamente conseguidos através de chats em que o suspeito comunicava.

A polícia de investigação norte-americana terá também informado das ameaças que o jovem estudante enviou, bem como a consulta de sites de armas, os quais estaria a pesquisar na dark web.

Qual foi a intervenção da PJ?

Assim que obteve as informações, a PJ atribuiu a “máxima prioridade à investigação” para “interromper a atividade criminosa em curso”.

Durante os últimos dias, a PJ montou uma operação relâmpago, para investigar as suspeitas enviadas pelos EUA, descobrir a identidade do jovem e confirmar os indícios. Depois disso, foi preciso aguardar pelos mandados de busca: “Logo que a polícia teve oportunidade e instrumentos legais para avançar, avançou”, apurou o Observador.

O que vai acontecer agora?

A PJ deverá dar mais dados sobre o caso esta sexta-feira, bem como será conhecida a medida de coação do suspeito. À Rádio Observador, o advogado e jurista António Pinto Pereira referiu que a acusação por terrorismo pode dar uma pena de prisão até 20 anos.

A FCUL vai continuar com atividade normal?

A faculdade de Ciências comunicou esta quinta-feira que não há qualquer “indício” que aponte para a falta de segurança. Daí que os exames de recursos marcados ocorrerão, na mesma, esta sexta-feira, assim como uma cerimónia de entrega de prémios.