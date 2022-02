O sobredotado "ingénuo" que é suspeito de terrorismo. Mensagem que fez soar alarmes do FBI referia que ter sido plagiado era a gota de água

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao mesmo tempo que a Polícia Judiciária batia à porta do apartamento do estudante universitário agora preso por terrorismo, em Lisboa, uma outra equipa de inspetores chegava à casa dos pais dele, na aldeia onde cresceu, no concelho da Batalha. Na parede do quarto onde vivia, na capital, estava o plano para um ataque na Universidade onde estudava, escrito em inglês e português. A polícia encontrou ainda uma besta, punhais e material explosivo. Na casa da família foi encontrado um disco com relatórios médicos e a família informou as autoridades de que ele sofria de Síndrome de Asperger — o que não o impedia de distinguir o bem do mal.

As duas buscas simultâneas ocorreram na manhã de quinta-feira, mas o trabalho da Polícia Judiciária tinha começado uma semana antes. Na sexta-feira, o FBI alertava a PJ para uma mensagem enviada pelo Discord, uma rede tipo messenger usada sobretudo por jogadores online. Segundo a denúncia, alguém com o nickname “Pscycoticnerd” teria referido que planeava fazer um ataque à universidade onde estudava. Uma ideia construída não só por ter sido aparentemente vítima de bullying, mas também — lia-se na mensagem — porque tinha sido plagiado. Essa mensagem foi detetada e comunicada aos serviços norte-americanos.

Nessa noite de sexta-feira, quando a troca de informações entre as polícias aconteceu, o jovem estava de fim de semana em casa da família, numa aldeia que fica numa zona montanhosa da região centro do país. A partir daí, os elementos da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da PJ começaram a investigar se o nickname fornecido pelos americanos corresponderia, de facto, a alguém em Portugal e a quem. Foi já no sábado que os inspetores conseguiram descobrir o nome e a pessoa por detrás do nome de código. O mistério estava desfeito: era um jovem de 18 anos, natural da Batalha, que nos perfis das redes sociais convencionais aparentava ser fã de desenhos japoneses Anime e Manga, mas que nas profundezas da internet, na chamada darkweb, era um ávido consumidor de massive shots (tiroteios em massa). Um pormenor determinante foi quando perceberam que através daquele nome tinha sido adquirida uma besta tal e qual o imaginário que tanto o alimentava, apurou o Observador junto de várias fontes policiais.

No último sábado foi imediatamente aberto um inquérito em nome do suspeito, um caloiro da licenciatura de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa. Os dois telemóveis que detinha ainda foram monitorizados e, assim que foram passados os mandados de detenção, a PJ decidiu atuar simultaneamente nas duas casas.