Os 1,42 mil milhões de asas de frango que os norte-americanos vão consumir no próximo domingo enquanto assistem a mais uma edição do Super Bowl foram mais caras este ano. A inflação fez disparar o preço do produto para mais de cinco dólares por quilograma (4,41 euros), 33% mais do que o preço médio dos últimos cinco anos. O valor das asas de frango é agora 30% superior ao registado há um ano.

A procura aprofundou uma crise que, em janeiro, atirou a inflação para os 7,5% — a maior percentagem das últimas quatro décadas. É um aumento que não impediu os norte-americanos de investirem em asas de frango em 2022: compararam 14,6 mil milhões de dólares (12,9 mil milhões de euros) deste produto, mais 700 milhões (617 milhões de euros) que em 2021, a dias do Super Bowl.

Os maiores problemas estão a ser sentidos pela restauração, que, segundo a Bloomberg, está desde o verão a comprar asas de frango e a congelá-las para agora responder às exigências dos clientes caso as asas frescas faltem. E isto é válido mesmo para grandes cadeias de restaurantes: a Domino’s passou a vender apenas oito asas de frango em vez das habituais 10 por pacote pelo mesmo preço.

Na origem destas subidas mais recentes estão dificuldades na cadeia de fornecimento, afetada pela pandemia de Covid-19 e pelo aumento do apetite por asas de frango nos últimos dois anos. Mas as complicações já se prolongam desde 2018, conta o New York Post, quando a oferta era tanta que a produção teve de decrescer.

As perspetivas eram boas até novembro do ano passado, mas o surgimento da variante Ómicron veio aprofundar as dificuldades do mercado e fazer disparar a inflação. Mas não só: uma tempestade no Texas por volta levou os agricultores a sacrificarem centenas de milhares de pintos e a destruir centenas de milhares de ovos, prossegue o mesmo jornal.

Mas, segundo o Conselho Nacional de Frango, as asas não faltarão nos Estados Unidos: Tom Super, porta-voz da instituição, garantiu que “não haverá escassez”. “Como quase tudo que se compra agora, as asas podem ser um pouco mais caras, mas elas estarão em stock. Simplesmente não esperaria até ao apito inicial para estar na fila ou fazer pedidos online“, aconselhou em comunicado.