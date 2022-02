Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começou com o Sporting, acabou com o Sporting. Depois de 16 vitórias consecutivas no Dragão a contar para o Campeonato, o FC Porto voltou a ceder pontos em casa após ter sofrido aquele que foi o golo mais rápido dos leões fora no clássico em mais de sete décadas e ir em desvantagem para o intervalo (algo que já não acontecia há seis anos). Ainda assim, um golo de Taremi a pouco menos de 20 minutos do final conseguiu empatar de novo as contas, manter as distâncias na frente da Primeira Liga e… algo mais.

Com a igualdade a dois no clássico, que interrompeu também uma série de 16 triunfos seguidos em jogos do Campeonato, os azuis e brancos passaram a somar um total de 50 encontros sem perder na principal prova do calendário nacional, a três do pódio das maiores sequências de sempre e a seis de igualar o recorde máximo em Portugal que pertence ao Benfica de John Mortimore e Mário Wilson entre 1978 e 1979.

No entanto, e apesar de levar 11 partidas na Primeira Liga sem derrotas frente ao Sporting (cinco vitórias e seis empates), o FC Porto não consegue também bater os leões num clássico há cinco jogos, entre a derrota na meia-final da Taça da Liga e quatro igualdades consecutivas no Campeonato. Igualdades que, segundo Fábio Vieira, um dos heróis do empate com um golo e uma assistência, não estava nos planos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Acima de tudo acabámos por sofrer cedo e não estávamos à espera. Tinhamos o mínimo tempo para reagir e era importante marcar. Conseguimos reduzir ainda no primeiro tempo e o jogo acaba em empate, mas fomos para cima deles após o intervalo porque queríamos mais, mas infelizmente não conseguimos. São duas grandes equipas. Queríamos muito ganhar. Acho que só uma equipa é que quis verdadeiramente jogar. É inadmissível o tempo de jogo útil. Queríamos somente a vitória, não procurámos o empate. É certo que somos líderes com distância e vamos fazer tudo para ser campeões”, referiu o médio na SportTV.

“É um clássico, está toda a gente de cabeça quente. Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Temos de melhorar esse comportamento”, comentou ainda sobre tudo o que se passou no final da partida.