Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Super Bowl trouxe a Van Jefferson, wide receiver dos Los Angeles Rams, e a Taylor Rapp, safety da mesma equipa, mais do que uma vitória no futebol americano: a mulher do primeiro atleta saiu apressadamente do SoFi Stadium na Califórnia a caminho do hospital com contrações fortes. Samaria Jefferson, grávida de 40 semanas, terá entrado em trabalho de parto: o menino será o segundo filho do casal, que já tem Bella, com cinco anos. E o segundo pediu a namorada em casamento.

Os rumores de que Van Jefferson estava prestes a ser pai começaram quando a jornalista Bridget Condon publicou no Twitter que tinha “quase a certeza” que tinha visto a mulher de Van Jefferson a sair do estádio, a caminho do hospital com contrações. A confirmação veio com uma mensagem de Mike Garafalo, outro jornalista, que comentou: “Era de facto a esposa grávida de Van Jefferson, Samaria, que a Bridget viu a sair do SoFi Stadium e a ir para o hospital”.

No fim da partida, sem participar nas típicas celebrações do futebol americano, Van Jefferson preparou-se no balneário, encontrou-se com a filha mais velha e foi visto a sair rapidamente do estádio para se encontrar com a mulher. Se nascer ainda este domingo, no mesmo dia em que o pai ganhou o Super Bowl, o menino vem ao mundo quatro dias mais cedo do que era esperado. A data prevista para o parto era 17 de fevereiro.

Vídeo do WR Van Jefferson, dos Rams, correndo em direção ao hospital. A esposa do jogador entrou em trabalho de parto no meio do Super Bowl LVI. #NFL #SBLVI #RamsHouse pic.twitter.com/HvIRd6kn0m — Endzone Brasil (@Endzone_Brasil) February 14, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O atleta de futebol americano só soube que a mulher estava com contrações e estaria a entrar em trabalho de parto no fim da partida, que os Los Angeles Rams venceram frente aos Cincinnati Bengals. O acordo entre Van Jefferson e a mulher era mesmo esse: se o wide receiver ainda estivesse em campo e o jogo a decorrer, não devia ser informado de que Samaria Jefferson estava prestes a ter o bebé.

Enquanto isso, outro atleta dos Los Angeles Rams, vencedor do Super Bowl frente aos Cincinnati Bengals, pediu a namorada em casamento durante os festejos da equipa de futebol americano. Taylor Rapp ajoelhou-se perante Danielle e fez a típica pergunta: “Casas comigo?”. A rapariga não hesitou, respondeu que sim, esticou a mão para receber a aliança de noivado e abraçou o noivo debaixo de uma chuva de confétis.

Taylor Rapp pediu a namorada em casamento após o Super Bowl LVI! pic.twitter.com/OitMA1AwjI — oQuarterback (@oQuarterback) February 14, 2022

A festa repleta de atos de amor, em véspera de Dia de São Valentim, não terminava aqui: um dos momentos mais virais da festa dos Los Angeles Rams é aquele em que Odell Beckham Jr. se ajoelha perante a namorada, grávida, e lhe beija a barriga. A modelo Lauren Wood está grávida de um menino, que também deverá nascer este mês.