A presidente do conselho de administração da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa (EGEAC), Joana Gomes Cardoso, foi esta terça-feira condecorada pelo Governo francês como oficial da Ordem das Artes e das Letras.

A Ordem das Artes e das Letras é uma das principais condecorações da República Francesa e destina-se a recompensar pessoas que se distinguem pela sua criação artística ou literária e, ainda, as que contribuem para a influência e o desenvolvimento das artes e letras, em França e no Mundo.

Na cerimónia, realizada na embaixada de França, em Lisboa, a embaixadora Florence Mangin destacou o contributo de Joana Gomes Cardoso para a internacionalização da cultura, nomeadamente para as relações culturais entre Lisboa e Paris, através da EGEAC, bem como diretora-geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI), do Ministério da Cultura, funções que exerceu entre 2010 e 2012.

Joana Gomes Cardoso, também presidente do Conselho de Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e ex-vice-presidente da Amnistia Internacional, salientou os valores herdados da grande tradição humanista francesa como uma influência permanente no seu percurso e nas políticas culturais que tem desenvolvido, nomeadamente na democratização, proximidade e acessibilidade da cultura.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O papel dos teatros, museus, monumentos e outros espaços culturais públicos é vital numa sociedade democrática saudável, e a França é dos países que melhor compreende a sua importância”, afirmou Joana Gomes Cardoso.

A EGEAC é responsável pela gestão de espaços culturais de Lisboa, como Castelo de São Jorge, Padrão dos Descobrimentos, Atelier Museu Júlio Pomar, Casa Fernando Pessoa, galerias municipais, museus do Aljube, Museu Bordalo Pinheiro, do Fado, da Marioneta e de Lisboa, e dos teatros S. Luiz, do Bairro Alto e LU.CA – Teatro Luís de Camões e do cinema S. Jorge.

Joana Gomes Cardoso sucede assim à artista Joana Vasconcelos, que, no início deste mês, também foi condecorada com a Ordem das Artes e das Letras.

Em maio de 2021, o coreógrafo, programador e diretor do Teatro Municipal do Porto Tiago Guedes foi nomeado cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras pelo Governo francês.