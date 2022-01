Os alegados abusos e o "dia horrível" para André: 7 perguntas e respostas sobre o caso que pode levar o filho da rainha a julgamento

Festas em honra de Maxwell e convites para o aniversário da filha. Qual a relação do príncipe com Epstein?

O príncipe sempre negou as acusações de abuso sexual de que é alvo. O certo é que já admitiu a relação de proximidade com Epstein — a amizade é conhecida desde 2011.

Recuando no tempo, em 2000 tanto Jeffrey Epstein como Maxwell participaram na festa de 40 anos do príncipe André. Nesse mesmo ano, o duque de York daria uma festa também de aniversário, mas desta vez para Maxwell e em Sandringham (mais uma vez o milionário norte-americano estava na lista de convidados). Outro exemplo de proximidade data de 2006, quando o príncipe convidou Epstein para os 18 anos da filha.

Jeffrey Epstein foi condenado em 2008 a 18 meses de prisão por prostituir uma menor — ao ser tornada pública a amizade entre os dois, o príncipe demitiu-se do cargo de embaixador comercial britânico. Em julho de 2019, o milionário voltou a ser detido por suspeitas de tráfico sexual e abuso de menores. A aguardar julgamento, Epstein foi encontrado morto na cela.

Uma entrevista desastrosa a mais e funções a menos. Quais as consequências imediatas para o duque de York?

Foi em janeiro de 2015, no Fórum Económico Mundial, em Davos, que o príncipe André teve de negar publicamente pela primeira vez as acusações de abuso sexual feitas contra ele. A determinação de Virginia Giuffre e o interesse internacional pelo caso continuaram (e continuam) a assombrá-lo e já lhe custaram a reputação que está mais instável do que nunca, sobretudo após uma desastrosa entrevista para a televisão britânica que culminou com o anúncio de que o príncipe se afastaria dos deveres públicos por tempo indeterminado — já lá vão mais de dois anos.

"I was at home with the children… I'd taken Beatrice to a Pizza Express in Woking" Prince Andrew has "categorically" denied having any sexual contact with an American woman, who says she was forced to have sex with him aged 17 [tap to expand] https://t.co/3rzIaJ1SX6 pic.twitter.com/3SDT4Jtuwv — BBC News (UK) (@BBCNews) November 17, 2019

Na polémica entrevista à BBC2, em novembro de 2019, o príncipe negou todas as acusações e defendeu-se dizendo que, numa das datas em que Giuffre diz ter sido abusada, “estava em casa com as filhas”, tendo até levado uma delas, a princesa Beatrice, a uma festa no restaurante Pizza Express, em Woking, entre as 16h e as 17h — garantiu ter a certeza, até porque esse programa era “algo muito incomum”.

A conversa com a jornalista Emily Maitlis tornou-se ainda mais insólita quando o príncipe garantiu que sofria de uma “condição médica” que o impedia de suar — segundo o relato de Giuffre, depois do jantar, ambos dançaram numa discoteca em Londres, a Tramps, com a alegada vítima a recordar-se de o príncipe ter transpirado muito durante o encontro.

Há uma série de coisas erradas nesta história. Uma delas é que eu não sei onde é que é o bar da discoteca Tramps. Eu não bebo. Acho que nunca comprei uma bebida no Tramps, sempre que estive lá.”

Exclusive: 'Sex slave' Virginia Roberts' diary's bombshell claims of tryst' with Prince Andrew http://t.co/rgzsxZYz4T pic.twitter.com/7bhmgz5nFn — The Mirror (@DailyMirror) January 13, 2015

Sobre a muito comentada fotografia em que surge com um dos braços à volta da cintura de Giuffre, com Maxwell em pano de fundo, disse não ter “absolutamente memória nenhuma” de a ter tirado, embora reconhecendo que aparece nela. “Sou eu, mas se essa é a minha mão ou se essa é a posição… não me lembro simplesmente da fotografia ser tirada.”

A entrevista — onde afirmou não ter qualquer recordação de alguma vez ter conhecido Virginia Giuffre — foi uma mancha na reputação e, imediatamente após a sua transmissão televisiva, os advogados que representam 10 vítimas de Jeffrey Epstein apontaram a falta de remorsos demonstrada pelo príncipe, mas também a defesa implausível deste, exigindo que falasse com o FBI. Estávamos em novembro de 2019.

Dias depois, o duque de York divulgaria no Twitter um curto comunicado afirmando que “ficou claro” que a sua relação com Jeffrey Epstein tornou-se “num grande transtorno” para a família real e para o trabalho que desempenha. “Por esse motivo, pedi à Sua Majestade para me afastar das funções públicas no futuro próximo e ela deu permissão”. Na mesma nota, o duque esclareceu que “simpatiza profundamente” com as vítimas do milionário Epstein.

A família real tem procurado distanciar-se do caso que, no entanto, não deixa de fazer sombra ao Jubileu de Platina que se avizinha: estará a rainha Isabel II a celebrar 70 anos no trono ao mesmo tempo que um dos filhos terá de depor e fazer frente às acusações de que é alvo?