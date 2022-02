Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A médica Raquel Duarte apresentou esta quarta-feira um plano de desconfinamento para Portugal que implica um alívio imediato das medidas; e o levantamento de todas as regras quando a mortalidade a duas semanas por milhão de habitantes estiver abaixo dos 20 óbitos e houver menos de 170 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos.

Na apresentação que conduziu na reunião no Infarmed, entre especialistas e decisores políticos, Raquel Duarte propôs que Portugal entrasse imediatamente no “nível 1” e que evoluísse para o chamado “nível 0″, sem qualquer restrição”, caso as avaliações quinzenais revelassem que a situação epidemiológica já satisfazia os critérios por ela apontados.

Nível 1

A especialista Raquel Duarte considera que Portugal já está em condições de adotar as seguintes medidas.

Testagem… … na população de maior vulnerabilidade — por exemplo, na admissão nas unidades residenciais para idosos e antes do internamento hospitalar. … em funcionários do pré-escolar. … nos locais de maior risco de transmissão. … em pessoas sintomáticas em contexto de diagnóstico. Vigilância através de Rede Sentinela (como já acontece com a gripe)

Sem limitações nos locais de trabalho.

Sem limitações nos estabelecimentos comerciais.

Sem limitações nos bares e discotecas

Isenção de teste para quem tenha certificado válido, mas com exigência de teste PCR negativo (validade de 72 horas) ou teste rápido de antigénio negativo (validade de 24 horas) para quem não o tenha.

Exigência de certificado digital em contexto de saúde ocupacional — por exemplo, na contratação de novos trabalhadores.

Máscaras obrigatórias … … em locais interiores públicos. … em serviços de saúde. … por profissionais que lidam com populações vulneráveis. … em transportes públicos e TVDE. … em locais exteriores com grande densidade populacional



Nível 0

A especialista Raquel Duarte considera que Portugal entrará em condições de adotar as seguintes medidas quando tiver menos de 20 óbitos por Covid-19 em duas semanas por milhão de habitantes e menos de 170 pessoas internadas nos cuidados intensivos.

Sem testagem regular, apenas vigilância através de Rede Sentinela (como já acontece com a gripe)

Sem limitações nos locais de trabalho.

Sem limitações nos estabelecimentos comerciais.

Sem limitações nos bares e discotecas.

As medidas na fronteira mantêm apenas as regras internacionais.

Sem exigência de apresentação de certificado digital em qualquer circunstâncias.

Sem obrigatoriedade no uso de máscara — apenas a promoção da sua utilização perante o surgimento de sintomas respiratórios ou se a perceção de risco assim o ditar.