Um incêndio ocorrido esta quarta-feira à tarde numa casa em Vale de Madeiros, no concelho de Nelas, seguido de explosões, provocou vários feridos, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

O INEM confirma, na rede social Twitter, que recebeu o alerta para a ocorrência às 15h30 e informa que existem seis feridos, pelo menos dois em estado grave.

Alerta recebido às 15:30 para a localidade de Vale Medeiros, Canas de Senhorim.

Explosão (?)

Informação de 6 feridos, pelo menos dois em estado grave — INEM (@INEMtwitting) February 16, 2022

Segundo a fonte do CDOS, cerca de uma hora depois, estavam no local 57 operacionais, apoiados por três Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), várias ambulâncias dos Bombeiros e a equipa de psicólogos do INEM.

