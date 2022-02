O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou este domingo a um cessar-fogo imediato na região de Donbass, no leste do país, após uma conversa telefónica com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

“Defendemos a intensificação do processo de paz. Apoiamos a convocação imediata do GCT [Grupo de Contacto Trilateral] e um cessar-fogo imediato”, escreveu Zelensky na sua conta na rede social Twitter.

Continuing yesterday's conversation, informed @EmmanuelMacron about the current security situation and new provocative shelling. We stand for intensifying the peace process. We support the immediate convening of the TCG and the immediate introduction of a regime of silence.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022