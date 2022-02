Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A CP recebeu seis candidaturas para o fornecimento de 117 automotoras para os serviços regional e suburbano, anunciou a empresa esta segunda-feira. O prazo terminou a 15 de fevereiro. Este concurso representa a maior encomenda feita pela operadora ferroviária para a compra de material circulante e tem um valor de referência de 819 milhões de euros. Para além do material circulante, as propostas concorrentes incluem a construção de uma oficina de manutenção.

Os concorrentes são a Alstom associada à Bombardier e à DST, o consórcio da espanhola CAF, a também a espanhola Talgo associada à Siemens, a Stadler Rail Valencia (grupo que ganhou o concurso mais recente da CP para locomotivas, a CRRC Tangshan e a Hitachi Rail.

O júri do concurso vai agora proceder à análise das candidaturas com vista à sua qualificação, sendo admitidos à fase seguinte todos os candidatos que cumpram os requisitos de capacidade técnica e financeira previstos nas peças do procedimento, informa a CP. Os candidatos que vierem a ser qualificados serão convidados a apresentar propostas. O prazo para a decisão de qualificação é de 44 dias úteis.