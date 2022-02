Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Centenas de casas foram evacuadas no Reino Unido por causa dos estragos provocados pela tempestade Franklin, meras horas depois de outra tempestade, Eunice, ter provocado pelo menos 16 mortes no norte da Europa. Quatrocentas habitações foram evacuadas no sul de Manchester por perigo de inundações, partes da Irlanda do Norte foram atingidas por cheias e há avisos meteorológicos em todo o norte em Inglaterra. Ainda há 33 mil casos sem eletricidade, aponta a BBC.

Esta é a primeira vez em que surgem três tempestades com dimensão suficiente para serem batizadas em tão pouco tempo: Dudley, Eunice e Franklin atingiram o Reino Unido no espaço de uma semana, algo que, segundo a meteorologista Becky Mitchell, do Met Office, não acontece desde que o serviço de meteorologia britânico implementou um sistema de monitorização e nomeação de tempestades, em 2015.

De acordo com o The Guardian, os meteorologistas esperam rajadas de vento que podiam chegar aos 113 quilómetros por hora (km/h) no interior da Irlanda do Norte; e perto dos 130 km/h junto à costa. A BBC diz que foram registadas rajadas de 127 km/h em Capel Curig (País de Gales) e de 125,5 km/h em Orlock Head (Irlanda do Norte).

O mesmo jornal aponta que, no aeroporto de Manchester, nove voos tiveram de ser desviados precisamente por causa dos ventos fortes. A British Airways admitiu que a tempestade também causou problemas em terra, por causa das dificuldades em retirar a bagagem dos aviões. Foi o suficiente para causar atrasos no carregamento dos aviões para novas viagens e na entrega das malas aos passageiros.

As agências ambientais lançaram dois alertas de perigo “severo” de inundações para as margens do rio Mersey em Didsbury e em Northenden, Grande Manchester. Junto aos rios Drumragh e Finn, membros da Proteção Civil utilizaram bombas de água para evitar que as correntes transbordassem as margens.

A tempestade também obrigou ao encerramento de estradas, conta o The Guardian: a M60, também em Grande Manchester foi fechada entre os cruzamentos 10 e 11 porque um camião capotou com a força do vento. O trânsito entre os cruzamentos 27 e 28 da estrada M6, em Lancashire, também foi interrompido quando um pesado de mercadorias embateu numa ponte e ficou em chamas.

A Northern Rail, a operadora ferroviária em Inglaterra, e a TransPennine Express, outra empresa de comboios que trabalha em todo o Reio Unido, desaconselharam as viagens de comboio por causa das perturbações nos caminhos de ferro. A South Western Railway também avisou que o melhor seria evitar as viagens porque as condições meteorológicas “provavelmente prejudicarão os esforços para ajudar clientes retidos”.