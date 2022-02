Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Isabel II, que está infetada com Covid-19, cancelou os compromissos virtuais que tinha para esta terça-feira. No último domingo, o Palácio de Buckingham confirmou que a monarca de 95 anos tinha testado positivo e que, apesar dos “sintomas leves”, esperava continuar a cumprir tarefas pouco exigentes em Windsor durante esta semana.

Já esta terça-feira, um porta-voz do palácio, citado pela Sky News, esclareceu que a rainha continua a apresentar sintomas leves, embora tenha decido não participar nos compromissos virtuais previstos para o dia de hoje. Ainda assim, continuará a realizar “tarefas leves” — entre as atividades agendadas está o telefonema semanal com o primeiro-ministro Boris Johnson a ter lugar esta quarta-feira.

Quase a completar os 96 anos, a 21 de abril, a soberana tem a vacinação completa, incluindo a dose de reforço. Há menos de duas semanas foi a vez do príncipe Carlos comunicar que estava infetado pela segunda vez desde que a pandemia começou — a este teste positivo seguiu-se o da mulher, e futura rainha consorte, Camilla, a duquesa da Cornualha. Além da monarca, há vários casos de Covid-19 no Castelo de Windsor.

O autoisolamento para quem testou positivo para a Covid-19 termina esta quinta-feira em Inglaterra — até lá, tem a duração de cinco dias na sequência de dois testes negativos.