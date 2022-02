Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A jovem Cupra deixou de ser uma experiência, mas sim um caso sério na indústria automóvel. A marca desportiva da Seat tem crescido a bom ritmo, com bons níveis de rentabilidade, e promete continuar a elevar a fasquia. Daí que, em ritmo de celebração do 4º aniversário, a marca tenha optado por oferecer duas “prendas” aos seus clientes e fãs, prometendo dois novos modelos eléctricos, além do objectivo de duplicar o volume de vendas imediatamente.

Os dois novos veículos eléctricos a bateria da Cupra já tinham sido referidos anteriormente, mas agora aparecem com datas para chegar ao mercado. O primeiro a surgir será o Tavascan, um SUV desportivo maior do que o já apresentado Born e que partilhará a plataforma MEB, a mesma que também serve o VW ID.4 e o Audi Q4 e-tron. O Tavascan será o segundo EV da Cupra que, de acordo com CEO, Wayne Griffiths, será comercializado em 2024.

O segundo novo eléctrico da marca desportiva espanhola, integrado no plano agora revelado e denominado Cupra2, será o UrbanRebel, um pequeno utilitário que só se conhece enquanto protótipo e numa versão muito desportiva, repleta de asas e apêndices aerodinâmicos. O UrbanRebel será mais pequeno do que o Born e necessariamente mais acessível, estreando a base que será igualmente utilizada pelo VW ID.2, o que não impede a Cupra de sonhar com uma versão potente, com dois motores e tracção integral.

Paralelamente, Wayne Griffiths apresentou o Metahype, um espaço no metaverso em que o mundo real e o virtual coabitam. O objectivo, potencialmente, é aproximar os clientes e fãs da marca, colocando-os em contacto com diferentes áreas da empresa, como o design ou o departamento de competição, sem contudo terem de se deslocar a Barcelona. Não sendo difícil imaginar que o Metahype possa servir igualmente para alimentar a escolha, configuração e venda de veículos online, dando origem a Garagens Cupra virtuais, a reforçar a cobertura das instalações físicas, sempre com o real e o virtual de mãos dadas, como se pode ver no vídeo.

Depois da apresentação do plano Cupra2, Wayne Griffiths trocou algumas ideias com um grupo restrito de jornalistas. O CEO começou por salientar o desempenho da marca. “Nem toda a gente gosta dos nossos carros, mas os que gostam adoram-nos”, disse, reforçando a ideia ao afirmar que o objectivo da Cupra “não é apenas emocionar os que preferem os modelos com motores de combustão, mas também os que optam pelos veículos eléctricos como o Born”, que já está no mercado e a que se vai juntar, dentro de dois anos, o Tavascan e, dentro de três, o UrbanRebel.

A Cupra comercializou 79.300 veículos em 2021, um valor não muito impressionante, mas que ganha outra dimensão se tivermos em conta que representa um crescimento de 189% face a 2020. E nem todos os construtores se podem gabar de um crescimento a três dígitos deste calibre.

Assumindo que “a falta de semicondutores tem sido um problema e assim continuará em 2022”, Griffiths espera que 2023 seja “um ano de franco crescimento, uma vez que modelos como o Formentor VZ5 vão deixar de estar limitados”. Em 2024 e 2025, a Cupra reforçará a oferta com o Tavascan e o UrbanRebel, respectivamente, e será esta dinâmica de produto que vai alimentar o crescimento da marca, que pretende duplicar o actual volume de vendas rapidamente.