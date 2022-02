Lviv não foi invadida, mas as sirenes tocam cada vez mais. "Não quero ficar aqui à espera para ver quando Vladimir Putin chegar"

Há alguns soldados, provavelmente de partida para uma das linhas da frente (Donetsk? Odessa? Kiev? Ainda há uma só “linha da frente” numa invasão desta escala?), mas sobretudo civis. São quase todos famílias. Há muitas crianças, mas não brincam umas com as outras. Estão na sua maioria ao colo das mães e dos pais, rostos enterrados nos peitos. Uma rapariga com pouco mais de 5 anos está de pé, mão dada à mãe. Na outra mão segura um terço, que vai desfiando.

Ukraine/Russia: Reports of further strategic missile strikes against military infrastructure outside Lviv and Kyiv. Air raid sirens have continued throughout the morning. Few on streets most taking shelter. No actual airstrikes by aircraft as was anticipated. — The Cavell Group (@TCG_CrisisRisks) February 25, 2022

Passado cerca de 20 minutos, alguns arriscam voltar a subir as escadas em direção à plataforma. Rapidamente os restantes seguem-nos, apesar de os rumores que circulam darem conta de que a sirene terá soado por ataques aéreos à cidade de Lviv. São provavelmente a infraestruturas militares, longe do centro da cidade. Foi pelo menos assim na noite passada, como contou o gerente Andriy, quando nos recebeu no hotel de madrugada: “A sirene tocou exatamente à mesma hora em que começou o ataque ao país no dia anterior. Tememos o pior.”

O pior cenário, porém, não se confirmou e Lviv mantém-se uma cidade onde circulam os autocarros, há pessoas na rua e as lojas estão abertas. As longas filas para o multibanco são o único sinal evidente de que algo não está bem. Natalia Kalyutsuk, residente em Kiev que foi apanhada de surpresa pela invasão da sua cidade enquanto participava num congresso de beleza em Lviv, está a precaver-se com dinheiro vivo quando conta os seus planos ao Observador: “Ia regressar amanhã para Kiev, mas já não vou. Conto voltar a 28 de março, espero estar a dar tempo suficiente para as coisas acalmarem”, confessa, com pouca confiança nas suas próprias palavras. Fugir está fora de questão, porque não quer deixar a família que está em Kiev, em particular o pai que está num lar.