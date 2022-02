Do homem de boné ao russo envolvido num escândalo sexual. Quem é quem nas negociações entre Rússia e Ucrânia

1 Mykhailo Podoliyak, conselheiro da presidência ucraniana. É quem lidera a delegação enviada pela Ucrânia a par com o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov. Ao final do dia de encontro, disse no Twitter que as “negociações estão difíceis”, porém já sem qualquer “ultimato”, e criticou o “lado russo” que “continua extremamente enviesado” no que diz respeito ao “processo destrutivo” que foi levado a cabo contra a Ucrânia.

2 Davyd Arakhamia, dirigente do partido Servos do Povo. De boné na mesa das negociações, no ano passado ficou em 6.º lugar entre os 100 ucranianos mais influentes, de acordo com a revista Focus. Tem 42 anos e foi eleito em 2019 para o parlamento ucraniano.

3 Oleksiy Reznikov, ministro da Defesa ucraniano. O cargo é recente: a pasta da Defesa foi-lhe atribuída em novembro de 2021, há apenas quatro meses. Anteriormente, ocupou outros cargos no governo da Ucrânia, como por exemplo ministro da Reintegração dos Territórios Ocupados Temporariamente da Ucrânia.

4 Mykola Tochytskyi, embaixador extraordinário junto da Bélgica e do Luxemburgo. É o responsável pela missão diplomática da Ucrânia junto da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica, sediada em Bruxelas, Bélgica. Ocupa este cargo diplomático desde 2016.

5 Rustem Umerov, deputado do parlamento ucraniano. Antes de entrar na vida política, foi CEO de uma empresa especializada em comunicações. Enquanto deputado, foi coautor de quase 100 projetos de lei, segundo se pode ver no site do parlamento ucraniano.

6 Andriy Kostin, vice-chefe do Grupo de Contacto Trilateral sobre a Ucrânia, um grupo de representantes da Ucrânia, da Rússia e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, formado para facilitar uma solução diplomática para a guerra na região de Donbass na Ucrânia. Embora não seja possível identificá-lo nas fotografias disponíveis, o seu nome consta na lista oficial de membros da delegação divulgada pelo governo ucraniano (não fica claro se é quem se sentou ao lado de Rustem Umerov ou se seria um outro elemento da comitiva, que se sentou ao lado de Mykhailo Podoliyak, fora do enquadramento da imagem).