Estrelas do cinema e das séries rumaram à praia, em Santa Mónica (Califórnia), para celebrar o cinema independente. A 37º edição dos Independent Spirit Awards aconteceu este domingo e marcou o regresso a uma cerimónia ao vivo.

Nesta festa a passadeira pinta-se de azul e por ela passaram muitas figuras, algumas que reconhecemos do cinema e da televisão, outras a que deveremos estar atentos. O ambiente era descontraído, mas nem por isso se dispensou o glamour de uma entrega de prémios. A moda fez o seu papel e deu brilho e cor. Entre as apostas bem coloridas em destaque estão Helen Hunt, Daveed Diggs, Breeda Wool e David Choe. Kristen Stewart e Lily James deram um twist ao look tradicional de passadeira vermelha e optaram por usar calças. Maggie Gyllenhaal foi uma das estrelas da festa e escolheu vestido floral Gucci para uma noite que se tornou muito especial.

O filme da Netflix “The Lost Daughter” foi o grande vencedor desta cerimónia com três prémios: melhor filme, melhor realizadora e melhor guião, sendo Maggie Gyllenhaal a vencedora das duas últimas categorias. Quanto às séries, foi “Reservation Dogs” a que mais se destacou, vencendo como Melhor nova série e Melhor elenco numa nova série. Mas “The Underground Railroad” e “Squid Game” também venceram prémios. Simon Rex por “Red Rocket” foi considerado o Melhor ator principal e Taylour Paige por “Zola”, a Melhor atriz principal. Os nomeados incluíam concorrentes aos Óscares, assim como nomes menos conhecidos do grande público ou mesmo a nível internacional, por isso vale a pena ver a lista de vencedores destes prémios.

Lista dos vencedores:

Melhor filme: “The Lost Daughter”

Melhor ator principal: Simon Rex, “Red Rocket”

Melhor filme internacional: “Drive My Car”

Melhor atriz principal: Taylour Paige, “Zola”

Melhor realizador/a: Maggie Gyllenhaal, “The Lost Daughter”

Melhor cinematografia: Passing (Eduard Grau)

Melhor elenco numa nova série: o elenco de “Reservation Dogs”

Melhor interpretação feminina numa nova série: Thuso Mbedu, “The Underground Railroad”

Melhor interpretação masculina numa nova série: Lee Jung-jae, “Squid Game”

Melhor série sem argumento ou Série de documentário: “Black and Missing”

Melhor nova série: “Reservation Dogs”

Melhor atriz secundária: Ruth Negga, “Passing”

Melhor guião: Maggie Gyllenhaal, “The Lost Daughter”

Melhor edição: “Zola” (Joi McMillon)

Melhor primeiro filme: “7 Days”

Melhor primeiro guião: Michael Sarnoski; Story by Vanessa Block, Michael Sarnoski, “Pig”

Melhor documentário: “Summer of Soul”

Prémio John Cassavetes Award (Atribuído à mehor produção feita com menos de 500,000 dólares): “Shiva Baby”

Melhor ator secundário: Troy Kotsur, “CODA”

Prémio dos produtores: Lizzie Shapiro

Prémio pessoa para ter debaixo de olho: Alex Camilleri, “Luzzu”

“Prémio o mais verdadeiro do que ficção”: Jessica Beshir, “Faya Dayi”