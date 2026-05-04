Met Gala. Beyoncé foi rainha, Lauren Sánchez discreta, e Georgina fez homenagem a Nossa Senhora de Fátima

Beyoncé foi rainha numa noite em que até então Jeff Bezos era protagonista (mas acabou por pular a passadeira vermelha), Lauren Sánchez optou por ser discreta, Sarah Paulson foi das poucas a levar os protestos para dentro do baile, a green carpet viu nomes do mundo tech e visuais de fast fashion, e que fechou com Rihanna como já é costume — que mesmo com outra rainha presente, parece nunca perder a majestade. Num fato sob medida Maison Margiela, criado por Glenn Martens com inspiração na arquitetura medieval da região norte da Bélgica, país de origem do designer, a cantora veio acompanhada pelo marido, A$AP Rocky, num smoking jacket rosa claro com detalhes em preto assinado pela Chanel, marca da qual é embaixador.

Mas horas antes, Portugal fez-se presente na passadeira vermelha mais esperada do ano em pelo menos dois momentos. Praticamente a inaugurar as hostilidades, o destaque foi para Emma Chamberlain, que transformou o seu corpo em tela e desfilou um autêntico quadro vivo, numa dos primeiros cruzamentos evidentes entre moda e arte. Numa criação escultural e cheia de cores, que se confundiam com a tinta de um quadro, brilhou com o seu corte pixie numa criação exuberante do designer português Miguel Castro Freitas, ao leme da direção criativa da Mugler. A influencer conheceu o criador no dia da sua estreia à frente da maison francesa, na Semana da Moda de Paris, em outubro de 2025. De acordo com o que revelou à Vogue, Chamberlain e o seu stylist, Jared Ellner, enviaram a Castro Freitas referências de arte que incluem trabalhos de Van Gogh e Munch, além de peças de arquivo da Mugler, como o vestido borboleta da coleção de alta costura de 1997. O primeiro desenho do designer português recebeu a aprovação unânime e sem retoques.

Variety via Getty Images

Num outro registo, no que parecia um ensaio para o casamento que deve acontecer ainda até o final desde ano, Georgina Rodriguez fez a sua homenagem a Nossa Senhora de Fátima, com uma criação em azul suave de Ludovic de Saint Sernin. A futura mulher de Cristiano Ronaldo deixou o hotel num fato de treino preto, com um rosário na mão e uma das suas carteiras Birkin — mas trocou o jumpsuit justíssimo preto pelo vestido com corset e véu a cobrir o rosto, um visual que arrisca mais, depois de prezar pela segurança de um vestido preto estilo lingerie para a sua estreia na Met Gala em 2025. A rematar o look, joias Chopard e, claro, o rosário customizado, uma peça criada pela própria e avaliada em sete milhões de euros, em ouro branco e diamantes, além de ter os nomes de todos os membros da sua família gravados atrás da imagem de Nossa Senhora de Fátima. “Escondido dentro do vestido, colocado ao lado do meu coração, duas frases são bordadas à mão em espanhol: “Donde ella está, el alma encoentra refugio” e “Y libranos del mal amén.””, explicou ainda a influencer argentina nas suas redes sociais.

Noite de regressos

Além de Beyoncé, 2026 foi um ano de regresso também para Cher, que volta à passadeira vermelha depois de uma ausência de 11 anos. Num look sob medida Burberry criado por Daniel Lee em colaboração com o stylist Patti Wilson, o vestido em seda e tule pretos ficou completo com um corset em pele e um casaco com aplicações em cristais — uma referência ao famoso naked dress que levou à Met Gala em 1974. Já Madonna, que fez o seu come back em 2025, volta ao baile este ano com uma presença performativa, num look que faz referência ao trabalho da pintora surrealista Leonora Carrington, com um chapéu estilo bruxa e um véu carregado por seis auxiliares com os olhos vendados com um material transparente, peças assinadas pela Saint Laurent, um dos sponsors do evento.

Já Katy Perry regressa à Met Gala nesta edição, depois de uma ausência de três anos, num look para desmentir todas as imagens feitas com inteligência artificial que circularam depois das últimas edições. Combinou o vestido branco Stella McCartney com uma máscara de esgrima criada por Miodrag Guberinic — um visual com um quê de astronauta, talvez inspirada na viagem ao espaço que fez à bordo do Blue Origin em abril de 2025, através da empresa de Jeff Bezos e na companhia de Lauren Sánchez.

Diante da polémica participação dos Bezos nesta edição do evento, que gerou protestos em Nova Iorque ao longo das últimas semanas, Lauren Sánchez optou pela discrição para a sua primeira Met Gala como patrocinadora e anfitriã. A mulher do fundador da Amazon chegou cedo, sem o marido, e na companhia de outras duas importantes co-anfitriãs: Nicole Kidman, em vermelho, e Anna Wintour, em verde. Já Sánchez optou por um modelo clássico azul navy quase preto, com decote, ajustado ao corpo, e com detalhe em pérolas nos ombros, inspirado no quadro de 1884 do italiano John Singer, Madam X (o look de Claire Foy, da Erdem, também foi inspirado na obra). Uma criação da Schiaparelli — confirmando assim a suspeita da última Semana da Moda de Paris, quando Lauren Sánchez foi vista na companhia de Anna Wintour a deixar o atelier da maison.

Em contrapartida, Wintour e Kidman, ambas vestidas por Matthieu Blazy, da Chanel, levaram plumas e lantejoulas para a green carpet. A diretora global da Vogue parece usar uma releitura do look criado por Karl Lagerfeld para o mesmo baile em 2019, uma versão em verde do vestido rosa bordado com uma espécie de capa em plumas. Já a atriz australiana combinou o vestido justo vermelho com uma peruca loira comprida. Poucos meses depois do divorcio de Keith Urban, vem à gala acompanhada da filha, Sunday Rose, que na sua estreia usa uma criação de Jonathan Anderson para a Dior. Chloe Malle, a atual editora chefe da Vogue norte-americana, veio logo atrás do trio de co-anfitriãs, num vestido sob medida num tom laranja dourado, da criadora norte-americana Colleen Allen.