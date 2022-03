O Presidente ucraniano falou este sábado na hipótese de conversar cara a cara com o homólogo russo, com mediação de Israel e em território israelita.

“Quanto à mediação de Israel e do senhor Bennett [primeiro-ministro israelita], somos a favor. Acredito que pode desempenhar um papel importante”, disse Volodymyr Zelensky numa entrevista coletiva com jornalistas estrangeiros, divulgada pelo Kyiv Independent.

O presidente ucraniano disse ter conversado com Naftali Bennett e ter considerado que um encontro na Rússia, na Ucrânia ou na Bielorrússia seria “errado e pouco construtivo”. Em alternativa, um encontro em Israel poderia ser viável.

“Não estou a falar de reuniões técnicas, mas de reuniões de líderes”, disse, considerando que a cidade de Jerusalém podia ser um local conveniente para negociar. “Quando falamos sobre garantias de segurança e sobre que países devem estar no acordo de garantia de segurança para a Ucrânia, acredito que Israel deveria estar nesse grupo de países.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

1.300 soldados ucranianos mortos. Entre 500 e 600 soldados russos renderam-se

Na conferência de imprensa que deu em Kiev, na tarde de sábado, o Presidente ucraniano confirmou que cerca de 1.300 soldados ucranianos perderam a vida desde que a guerra começou, há 17 dias (a informação não conseguiu ser confirmadas por fontes independentes). É a primeira vez desde o início do conflito, a 24 de fevereiro, que as autoridades ucranianas divulgaram um balanço das suas baixas.

“Morreram cerca de 1.300 militares nossos e a Rússia perdeu perto de 12.000”, afirmou o Presidente ucraniano. É “uma proporção de um para dez, mas isso não me deixa feliz”, acrescentou, explicando que “os russos também têm pais” e que a maioria dos soldados não sabe nada em geral. “Foram para a Ucrânia porque lhes disseram algo sobre lutar contra o fascismo.”

A BBC destaca que fontes ocidentais estimaram na sexta-feira que cerca de 6 mil soldados russos tenham morrido no mesmo período de tempo. No passado dia 8 de março, após quase duas semanas de conflito, uma estimativa do Pentágono apontava para entre 2.000 e 4.000 mortos do lado russo.

Zelensky salientou ainda que cerca de 500 a 600 soldados russos renderam-se às forças ucranianas na sexta-feira (um número que, mais uma vez, não foi confirmado por fontes independentes).

Citado pela BBC, Zelensky afirmou que a Rússia deveria envergonhar-se do sequestro do presidente da câmara de Melitopol, Ivan Fedorov, garantindo que a sua detenção é “um crime conta a democracia”. “Eles mataram um autarca e agora capturam outro. Isso significa que todos os autarcas, não importa em que cidades as forças russas entrem, se não confirmarem a sua colaboração, serão mortos”, acrescentou, considerando a situação um ato “terrorismo”.

Sobre a possibilidade de as tropas russas chegarem a Kiev, Zelensky afirmou que os soldados só podem tomar a cidade se os “destruírem a todos”. Ao 17.º de guerra, o Presidente ucraniano mostrou-se otimista: “Sabemos a 100% que vamos ganhar”, mas reforçou que as negociações com a Rússia não podem começar antes que um cessar-fogo seja estabelecido entre as forças de Kiev e de Moscovo.