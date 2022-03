O último pedido foi feito pelo presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky exigiu, este sábado, a libertação imediata do presidente de câmara de Meliotopol, Ivan Fedorov, que foi feito refém pelas forças russas na sexta-feira. “A nossa exigência é simples: a sua libertação imediata”, disse numa das mensagens vídeos que divulga diariamente.

Horas antes, em Meliotopol, foram os habitantes da cidade ocupada pelos russos que protestaram nas ruas pedindo que Ivan Fedorov fosse libertado. Milhares de pessoas estiveram frente à câmara municipal de Meliotopol, onde gritavam o nome de Fedorov. Os vídeos da manifestação foram divulgados pela televisão estatal da Ucrânia.

❗ Warning ❗ A group of 10 occupiers kidnapped the mayor of #Melitopol (Zaporizhzhya region) Ivan Fedorov. He refused to cooperate with the enemy. #StopRussia #StopPutin ???? pic.twitter.com/nV6OPlbGfh

Zelensky, na sua mensagem, disse ter pedido aos líderes internacionais para intervirem nesta questão: “Apelamos aos líderes mundiais que falam com Moscovo — França, Alemanha, Israel e outros.”

Na véspera, dia em que o autarca foi sequestrado, o vídeo onde alegadamente se vê esse momento correu as redes sociais. As imagens, no canto superior direito, mostram um homem a ser levado por um grupo, aparentemente à força.

A denúncia do caso foi feita pelo jornal Kyiv Independent durante a tarde de sexta-feira. A primeira confirmação oficial surgiu horas depois: nas Nações Unidas, durante a reunião extraordinária do Conselho de Segurança (que reuniu a pedido da Rússia), o embaixador ucraniano pediu a libertação de Fedorov.

Sergiy Kyslytsya, dirigindo-se “ao senhor que está sentado no lugar soviético”, pediu-lhe que, se está, de facto, em contacto com o Kremlin, “por favor, peça a Moscovo para libertar o presidente da câmara de Melitopol”, foi feito “refém” pelas tropas russas.

In this today's video from the occupied #Melitopol city in #Zaporizhzhya province you can see how in the middle of the day the #Russian soliders kidnap Ivan Fedorov, a mayor of the city. Video shared by the Ukraine presidential office (Kyrylo Tymoshenko). [Thread⬇️] pic.twitter.com/ei5cykbSYP

— Victor Kovalenko (@MrKovalenko) March 11, 2022