Disponível nas duas carroçarias do Lexus LC, a nova Hokkaido Edition apresenta-se para toda a Europa numa série limitada a apenas 80 unidades, metade para o coupé e outras tantas para a variante cabrio. Segundo a marca, Portugal espera a chegada de alguns exemplares a partir do Verão, sendo que os preços não foram anunciados.

Ainda assim, como o LC Coupé tem um preço de entrada acima de 136.000€ e o LC Cabrio exige perto de 190.000€, há que esperar valores bem acima dos 200.000€ para garantir uma unidade desta edição limitada e numerada que vai buscar inspiração a uma ilha vulcânica no norte do Japão, Hokkaido.

A ligação do construtor nipónico a Hokkaido, justificando esta série especial, prende-se ainda com o facto de aí se encontrar a base de testes Lexus Shibetsu, onde foram desenvolvidos modelos como o LFA e onde o próprio LC foi afinado para elevar a experiência de condução a um nível emocional. As sensações ao volante passam agora a ser pintadas num forte contraste vermelho/preto, que domina o interior da Hokkaido Edition, com a primeira cor a envolver o espaço reservado ao condutor.

Por fora, esta edição especial distingue-se pelas jantes de liga leve de 21 polegadas, grelha de assinatura e detalhes em preto, faróis de LED e farolins traseiros em estilo afterburner. Há quatro cores disponíveis para a carroçaria (“Flare Red”, “Sonic Platinum”, “F White” ou Grafite), sendo que no caso do descapotável a capota só pode ser vermelha ou preta.

Sob o capot encontra-se o motor a gasolina V8 de 5,0 litros atmosférico (LC 500 e LC 500 Cabrio), com 477 cv, ou a motorização híbrida que combina o 3.5 V6 de 299 cv e uma unidade eléctrica de 179 cv, para entregar uma potência combinada de 359 cv (LC 500h).